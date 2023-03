Deepfake: Midjourney sospende l'accesso gratuito

Molti utenti hanno sicuramente visto le immagini di Papa Francesco che indossa un giubbotto imbottito di colore bianco. Quelle immagini sono deepfake creati con l’ultima versione di Midjourney. Il servizio è stato utilizzato anche per generare le immagini dell’arresto di Donald Trump. L’azienda fondata da David Holz ha deciso di bloccare l’accesso gratuito per evitare abusi della tecnologia.

Troppi deepfake: Midjourney chiude la prova gratuita

DALL-E 2, integrato in Bing Image Creator, è sicuramente la tecnologia più popolare. Ma ci sono altri servizi che consentono di creare immagini inesistenti a partire da una descrizione testuale. Uno di essi è Midjourney. La recente versione 5 ha notevolmente migliorato la qualità delle immagini, raggiungendo quasi un livello fotorealistico. In molti casi è difficile capire che si tratta di deepfake.

Midjourney consentiva di generare gratuitamente 25 immagini su Discord, prima di sottoscrivere l’abbonamento a 10 dollari/mese. Circa sette mesi fa, il fondatore e CEO David Holz aveva dichiarato che era impossibile creare deepfake. Quella affermazione non è più valida con la versione 5 della tecnologia.

Holz ha comunicato che l’accesso gratuito è stato bloccato per evitare abusi. L’azienda ha implementato diversi filtri per impedire la generazione di alcuni tipi di immagine. Ad esempio non è possibile usare la parola “arrested” nella descrizione, ma le restrizioni possono essere facilmente aggirate.

Ieri alcuni esperti e noti imprenditori, tra cui Elon Musk, avevano evidenziato i rischi derivanti dalle intelligenze artificiali generative, chiedendo di sospendere lo sviluppo per almeno sei mesi.