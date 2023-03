Midjourney, arriva nuovo aggiornamento: cosa cambia?

Giusto mentre OpenAI lancia GPT-4 rilanciando la rivoluzione dei modelli di linguaggio e delle IA, arriva ufficialmente la nuova versione di Midjourney, il popolare generatore di immagini. In queste ore gli sviluppatori hanno rilasciato, dopo cinque mesi di duro lavoro, la quinta versione dell’IA consentendo già agli utenti su Discord di sperimentare con essa in assoluta libertà. Ma cosa cambia rispetto alla quarta iterazione?

Arriva Midjourney v5: cosa cambia?

Stando a quanto pubblicato su Discord e su Twitter, le modifiche chiave per Midjourney sono le seguenti:

Gamma stilistica molto più ampia e suggerimenti più reattivi

Qualità dell’immagine molto più elevata (la risoluzione massima è due volte più elevata) e gamma dinamica migliorata

Immagini più dettagliate, con maggiore probabilità che i dettagli siano autentici, e testi meno errati o indesiderati

Prestazioni migliorate durante la richiesta e preparazione delle immagini

Supporto sperimentale all’argomento –tile per l’affiancamento continuo

Supporto sperimentali a risoluzioni –ar maggiori di 2:1

Supporto a –iw per soppesare i prompt delle immagini rispetto ai prompt testuali.

Starting today our community can test Midjourney V5. It has much higher image quality, more diverse outputs, wider stylistic range, support for seamless textures, wider aspect ratios, better image prompting, wider dynamic range and more. Let’s explore! — Midjourney (@midjourney) March 15, 2023

Cosa significa tutto ciò? Molto semplicemente, le richieste degli utenti vengono rispettate con maggiore accuratezza e la rete neurale utilizzerà un valore predefinito, in assenza dello stile richiesto dall’utente, per creare un’immagine fotorealistica. Inoltre, i progetti in alta qualità vengono realizzati istantaneamente e con una risoluzione più elevata; un pulsante “Upscale” consentirà dunque di ottenere una versione più grande della medesima immagine generata. Infine, i piccoli dettagli gioveranno di netti miglioramenti: ad esempio, ora le mani avranno finalmente cinque dita e solo in rari casi Midjourney cadrà in errore.

Come si usa la quinta versione?

Attualmente la versione predefinita di Midjourney durante l’uso resta la v4: per attivare la più recente è necessario digitare /settings sul Discord ufficiale della rete neurale, selezionando l’opzione MJ e infine optando per la voce MJ 5 nel menu visualizzato, applicando i cambiamenti. Altrimenti, basta aggiungere “—v 5” al prompt dei comandi durante la generazione dell’immagine.

Midjourney v5 is here! (for real this time, lol) Here are some side-by-sides of my prompts, v4 vs v5, as well as some new prompts and crowd shots. I'll add more to this as I experiment. 🧵 pic.twitter.com/qSEZWQBXou — Nick St. Pierre (@nickfloats) March 15, 2023

Qui sopra potete vedere alcuni confronti tra prompt identici proposti a Midjourney v4 e v5. Gli sviluppatori avvertono comunque che le richieste di due parole potrebbero non essere efficaci come prima; ergo, è meglio suggerire idee con prompt più lunghi e specifici.