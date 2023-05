Midjourney 5.1, l'accesso è di nuovo gratuito per tutti

Dopo la sospensione di fine marzo dovuta a un forte incremento nel numero di utenti e ai quasi inevitabili usi impropri dello strumento, nel fine settimana Midjourney ha riattivato l’accesso gratuito al proprio servizio di IA generativa. Chiunque può di nuovo impiegarlo, per creare immagini partendo da una descrizione testuale, un po’ come avviene con Bing Image Creator di Microsoft, ma ottenendo risultati solitamente più convincenti e a una risoluzione migliore.

Accesso gratuito a Midjourney, di nuovo per tutti

La modalità di utilizzo è piuttosto semplice. Non bisogna far altro che inviare i propri input a una delle stanze newbies del Discord dedicato, iniziando con il comando /imagine . Qui sotto, ad esempio, quanto restituito in pochi secondi in seguito al prompt a rock band of unicorns playing in front of an audience of frogs, at sunset by the sea, photoreal .

Come usare gratuitamente Midjourney 5.1

Nei giorni scorsi, il modello alla base di Midjourney ha ricevuto un aggiornamento alla versione 5.1, ritenuta in grado di dar vita a creazioni ancora più convincenti. Per sfruttarlo fin da subito non bisogna far altro che attivarlo digitando il comando /settings e selezionandolo. Questo il risultato, partendo dalla stessa descrizione.

Le potenzialità del sistema sono esposte nello showcase ospitato dalle pagine del sito ufficiale, dove sono raccolte alcune delle immagini più suggestive tra quelle realizzate sulla base degli input inviati dalla community e i loro prompt, utili per trarre ispirazione e perfezionare le proprie richieste.

L’ambito dell’IA generativa, letteralmente esploso nel corso degli ultimi mesi, sta portando alla nascita di numerosi servizi di questo tipo. Tra quelli con accesso gratuito segnaliamo BlueWillow. Anch’esso basato su Discord, presenta modalità di utilizzo identiche a quelle appena descritte. Ci sono poi alternative come Stable Diffusion, Neural Blender, Playground AI e molti altri ancora, ognuno con le sue peculiarità e finalità.