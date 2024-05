Cancella i tuoi dati sul web con Incogni - 50% sul piano annuale

Stanco dei data broker che vendono le tue informazioni personali? Con Incogni, il servizio premium sviluppato da Surfshark, puoi finalmente riprendere il controllo dei tuoi dati online. Approfitta ora dello sconto del 50% sull’abbonamento annuale, assicurandoti la protezione che meriti per soli 6,49 €/mese.

Come funziona Incogni

Incogni è un servizio progettato per eliminare i tuoi dati personali dai database dei broker che li raccolgono, analizzano e vendono. Questi dati possono includere indirizzi, numeri di telefono, informazioni finanziarie e sanitarie, e vengono spesso utilizzati per spam, furto d’identità e discriminazione. Ecco come funziona:

Crea un account su Incogni e scegli un piano (annuale o mensile).

e scegli un piano (annuale o mensile). Incogni si mette in contatto con i data broker per richiedere la rimozione dei dati personali dai loro database.

Vengono eseguiti controlli regolari per assicurarsi che i dati non vengano reintegrati nei database.

In caso di mancata collaborazione da parte dei broker, Incogni si rivolge alle autorità per la protezione dei consumatori.

Grazie all’attività di Incogni puoi ridurre drasticamente il rischio di furti d’identità, frodi e invasioni della privacy.

Ma quanto costa? Il servizio è economicamente accessibile per ciò che offre, attualmente il piano annuale è in offerta a 6,49 € al mese e con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni puoi provare il servizio senza rischi.

Ovviamente, oltre ad Incogni ci sono dei suggerimenti pratici che puoi attuare già da subito per proteggere la tua privacy, soprattutto familiarizzare con le norme sulla privacy, limitare l’esposizione dei tuoi dati personali, soprattutto non diffondere troppe informazioni sui social o su siti poco affidabili. Per sapere nel dettaglio tutte le funzionalità di Incogni ti invitiamo a cliccare sul pulsante qui sotto.

Insomma, se desideri avere un alleato che protegga i tuoi dati, non perdere questa occasione: approfitta del 50% di sconto sul Piano Annuale, ottenendo la protezione di Incogni per soli 6,49 €/mese. Visita il sito ufficiale e abbonati subito.