Saily: l'eSIM che ti permette di rimanere connesso ovunque ti trovi

Saily è la eSIM pensata per chi viaggia spesso o si sta preparando appunto a un viaggio all’estero in cui non è prevista la copertura roaming senza costi clamorosi. Si attiva in un attimo, costa poco e ti permette di avere un piano dati per il paese che stai visitando. In questo modo, eviterai di usare pericolosi WiFi pubblici o fare lunghe file per recuperare una SIM locale. Puoi richiederla online.

Saily: l’eSIM che funziona in tutto il mondo

Il funzionamento di Saily è davvero semplicissimo. Scegli il luogo in cui viaggerai, attiva il tuo piano dati su misura e dopo averlo acquistato e installato l’app sul tuo telefono sarai subito pronto ad utilizzarla. Il consiglio è quello di configurare l’app prima della partenza, così che al tuo arrivo sarà subito attiva per l’uso.

Con Saily puoi contare su tariffe convenienti e la possibilità non da poco di avere una sola eSIM valida per più destinazioni: non avrai bisogno di richiedere una sostituzione, ma ti basterà aggiungere nuovi paesi con opzioni europee e globali. L’app ti informerà poi quando il consumo dei tuoi dati si avvicina all’80% così da decidere se limitarti o ricaricare il piano.

Con servizio clienti attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con Saily navighi in modo davvero sicuro da ogni parte del mondo, protetto da ogni imprevisto. Scarica l’app adesso e inizia a configurare il tuo piano.