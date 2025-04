Non lasciartela sfuggire: la felpa Kappa LOGO WIND è in offerta per pochi giorni

Sai qual è il momento migliore per acquistare i capi d’abbigliamento? Prima dell’arrivo della stagione in cui li utilizzerai. È normale che d’estate i costumi da bagno o le camicie di lino costino di più, così come felpe e giacche per l’autunno e l’inverno costino meno in primavera e in estate. Ecco, ora puoi acquistare la felpa Kappa uomo LOGO WIND a soli 24,99€ con il 38% di sconto. E puoi avere un ulteriore sconto del 30% se ne acquisti più di una, così da pagarle solamente 17,49€ l’una.

3 ragioni per scegliere la felpa Kappa uomo LOGO WIND

Design sportivo e distintivo

Comfort e vestibilità

Praticità e funzionalità

Confortevole, pratica, bella e colorata

La felpa Kappa uomo LOGO WIND è un capo realizzato per offrire il massimo comfort durante i mesi più freschi. Realizzata in morbido tessuto microfleece da 180 gr, questa felpa assicura una piacevole sensazione di calore e leggerezza, ideale per le giornate autunnali e invernali.

Il design Regular Fit ti garantisce un’ottima vestibilità e comodità, perfetta sia per andare in ufficio che a lezione, in palestra o per uscire con gli amici. L’apertura frontale con zip a contrasto aggiunge un tocco di stile, mentre le tasche laterali con zip ti consentono di avere quella praticità e sicurezza per custodire i tuoi oggetti personali (come le chiavi o lo smartphone) che sono sempre indispensabili. La felpa Kappa uomo LOGO WIND è disponibile in diversi colori:

Green Lime Punch-black

Black

Grey Tortora

Blue Royal

White Off

Grey Dk

Green Duck-grey Neutral

Green Thyme-black

Red Rododendro

Blue

Black-white

Blue Marine-gray Neutral

Blue Dk-yellow

Ideale per chi…

Apprezza l’abbigliamento sportivo con un tocco di stile distintivo

Cerca una felpa comoda e pratica per l’uso quotidiano o per l’attività fisica

Desidera un capo d’abbigliamento versatile, adatto sia per il tempo libero che per lo sport

Questa felpa è un must-have per rinnovare il tuo guardaroba approfittando degli sconti che ti consentono di acquistare due (o più) felpe Kappa uomo LOGO WIND a soli 17,49€ l’una.