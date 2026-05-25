La suite di sicurezza per l'ufficio di Kaspersky è in promo: -20% e 50€ in regalo su Amazon

Kaspersky Small Office Security (KSOS) è la soluzione giusta per portare la sicurezza in azienda, con un bundle di servizi in grado di offrire l’accesso agli strumenti giusti per una protezione completa, in modo semplice e completo, anche senza dover contare su personale qualificato per la configurazione e la gestione.

Con KSOS, infatti, le PMI e i professionisti con un team di collaboratori hanno la possibilità di sfruttare un sistema per la protezione contro le minacce informatiche oltre alla VPN e ad altri servizi di sicurezza. La suite è disponibile con uno sconto del 20% e la possibilità di scegliere il numero di utenti (da un minimo di 3 a un massimo di 50) e la durata della sottoscrizione (da 1 a 3 anni).

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Kaspersky Small Office Security, inoltre, la promo in corso garantisce in regalo un Buono Amazon oppure un Buono Ikea per un importo complessivo di 50 euro. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Kaspersky, accessibile tramite il box qui di sotto.

Cosa include il bundle di Kaspersky

Attivando KSOS è possibile sfruttare un bundle di servizi di sicurezza che include:

la protezione contro virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche

altre minacce informatiche il password manager

il tool per la sicurezza dei pagamenti online

il servizio di backup dei dati

un firewall e il sistema di controllo dell’affidabilità dei siti web

e il sistema di la protezione dei file server e dei dispositivi mobili

dei e dei la VPN Premium

Al momento dell’attivazione è possibile personalizzare il numero di licenze e la durata dell’abbonamento, in modo da adeguare il servizio alle proprie necessità. Kaspersky garantisce uno sconto del 20%, per tutte e tre le opzioni di durata (1 2 e 3 anni), e anche un Buono regalo da 50 euro da utilizzare su Amazon oppure da Ikea.

Per accedere subito alla promo basta seguire il link qui di sotto.