NordVPN ti avvisa se i tuoi dati finiscono nel dark web: ora a soli 3,99€/mese

Non tutti lo sanno, ma esiste un’area di Internet chiamata dark web, frequentata soprattutto da criminali e hacker. Le pagine di questa porzione nascosta del web non compaiono in Google e di conseguenza la maggior parte delle persone non è consapevole della loro esistenza.

Ma quali rischi si corrono se le proprie informazioni finiscono sul dark web? Furti di identità e phishing sono le principali, ma per fortuna esiste uno strumento che ti mette al riparo da questi pericoli. Ovvero, la VPN di NordVPN, che tra le sue funzionalità ha anche un dark web monitor. Adesso puoi avere il piano Plus al prezzo di 3,99€ al mese grazie allo sconto del 73%, con 3 mesi extra gratis.

Il monitoraggio del dark web di NordVPN ti avvisa in tempo

Ma come funziona il Dark Web Monitor di NordVPN? In sostanza, questo strumento analizza migliaia di pagine del dark web note per il traffico di credenziali rubate. Se questo tool dovesse appurare la presenza di informazioni associate all’indirizzo email registrato su NordVPN, ti avviserà immediatamente del pericolo.

Gli avvisi ti permettono di agire subito e proteggere i tuoi account vulnerabili. Se le informazioni sono già state vendute, comunque potrai identificare gli account compromessi. Si capisce dunque come il monitoraggio del dark web sia una pratica di cybersecurity importante, in quanto permette di segnalare i pericoli in anticipo agli utenti.

Con il Dark Web Monitor di NordVPN non dovrai più preoccuparti se le tue credenziali vi finiscono dentro. Riceverai tutte le info riguardanti il leak di dati, compreso il servizio violato. A quel punto potrai agire di conseguenza. Questa funzionalità è compresa nel piano Plus di NordVPN, ora scontato del 73% al prezzo di 3,99€ al mese per il piano biennale. Per approfittare della promozione vai sul sito di NordVPN.