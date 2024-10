Il Google Pixel 9a avrà una fotocamera da 48 MP

Il tanto chiacchierato Google Pixel 9a dovrebbe fare capolino sul mercato a marzo 2025. Precedenti voci di corridoio hanno suggerito che il lancio anticipato del dispositivo potrebbe essere collegato a quello di iPhone SE 4, per dare filo da torcere ad Apple con una soluzione di pari livello, ma qualora così fosse lo smartphone del colosso di Mountain View non avrà molto da temere, considerando che, in base agli ultimi rumors, dovrebbe portare in dote una fotocamera principale da 48 MP.

Google Pixel 9a con fotocamera da 48 MP

Andando più in dettaglio, la redazione di Android Headlines ha informato nelle score ore che il Google Pixel 9a dovrebbe essere dotato della stessa fotocamera principale di quella del top di gamma Pixel 9 Pro Fold, perdendo ovviamente il teleobiettivo di quest’ultimo, considerando il differente target.

Attenzione, però, in fatto di MP disponibili si tratta di un downgrade rispetto a quanto precedentemente offerto, passando dai precedenti 64 MP a 48 MP, appunto, ma non è un dato negativo: la risoluzione andrà giù per far salire la qualità delle foto. Inoltre, il nuovo sensore sarà di più recente concezione, con un’apertura f/1.7 rispetto all’apertura f/1.9 di quello da 64MP, e farà pertanto foto migliori anche in condizioni di luce non ideale grazie alla maggiore dimensione dei singoli pixel.

Inoltre, lo smartphone dovrebbe portare in dote la funzione “Aggiungimi”, quella che Google ha introdotto con la serie Pixel 9 e che utilizza l’intelligenza artificiale per scattare foto di gruppo e successivamente aggiungere il fotografo all’immagine, assicurandosi che non venga tagliato fuori dalla scena.