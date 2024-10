Google Pixel 9a: lancio anticipato a causa di iPhone SE4?

Google ha introdotto la serie Pixel 9 ad agosto di quest’anno. I nuovi dispositivi hanno portato in dote molte nuove funzionalità, come la possibilità di utilizzare il Wi-Fi e un cavo per accelerare il trasferimento dei dati, la connettività satellitare e altro ancora. A distanza di breve tempo, però, hanno iniziato a circolare voci anche in merito al lancio del Google Pixel 9a che, a quanto pare, farà capolino sul mercato prima del previsto a causa di Apple, o per meglio dire di iPhone SE 4.

Google Pixel 9a: in arrivo a marzo 2025

Andando più in dettaglio, Google potrebbe lanciare il Pixel 9a all’inizio di marzo 2025. Di solito, Google introduce il suo smartphone della serie A a maggio, ma gli ultimi report suggeriscono che i preordini inizieranno a metà marzo, con spedizione e disponibilità in negozio poco dopo.

Non è da escludere l’ipotesi che, come anticipato, questo presunto lancio anticipato possa avere qualcosa a che vedere con il fatto che il prossimo anno Apple dovrebbe immettere sul mercato iPhone SE 4, con un design aggiornato e un potente processore A18.

Lanciando il Pixel 9a in anticipo, Google non solo andrea ad avvantaggiarsi nel programma di rilascio, ma potrebbe anche sperare di contrastare l’hype che circonda iPhone SE 4.

È altresì interessante notare che questo piano di rilascio anticipato potrebbe non essere un qualcosa di temporaneo, ma un cambiamento permanente. Ciò significa che il Pixel 10a potrebbe essere lanciato anche a marzo 2026.

In merito a quelle che dovrebbero essere le specifiche del Pixel 9a, pare che lo smartphone sarà un po’ più alto e più largo dell’attuale Pixel 8a. Inoltre, potrebbe essere alimentato da un chipset Tensor G4 di Samsung .