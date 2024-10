iPhone SE: nuovo design e Apple Intelligence

Da tempo si discute dell’avvento sul mercato del nuovo iPhone SE e, proprio a tal riguardo, stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni Apple sarebbe pronta a lanciare il dispositivo all’inizio del 2025. A riferire la cosa è stato Mark Gurman di Bloomberg, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di informazioni riguardanti il mondo della “mela morsicata”.

iPhone SE: nuovo modello a inizio 2025

Andando più in dettaglio, l’autorevole giornalista riferisce che nuovo iPhone SE, identificato con il nome in codice V59, potrebbe andarsi a contraddistinguere rispetto ai suoi precedessori per importanti cambiamenti in fatto di design, abbandonando le cornici spesse e il tasto Home in favore di una struttura edge-to-edge e lo sblocco mediante Face ID. In tal modo, il tasto centrale degli iPhone, che un tempo li caratterizzava, sparirebbe completamente dagli iPhone.

Il nuovo iPhone SE dovrebbe tuttavia mantenere il notch per ospitare la fotocamera e i sensori Face ID, senza contare che secondo le indiscrezioni potrebbe essere il primo con pannello OLED.

Al pari degli altri modelli più recenti di smartphone del colosso di Cupertino, anche il nuovo iPhone SE dovrebbe supportare Apple Intelligence. Questo posizionerebbe lo smartphone non soltanto come un dispositivo economico, ma anche tecnologicamente più avanzato anche rispetto agli iPhone 15 base, in quanto capace di sfruttare le funzioni di intelligenza artificiale.

Proprio in virtù dell’implementazione delle funzioni legate all’AI, è molto probabile che il processore scelto da Apple per iPhone sia il chip A18, già adoperato nei modelli di fascia alta, oppure il chip A17 Pro.