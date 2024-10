Google Pixel 10 e 11: nuove funzioni per AI e fotocamera

Google ha tolto i veli agli smartphone della serie Pixel 9 quest’anno. I dispositivi portano in dote diverse e interessanti novità basate sull’AI per quel che concerne la cattura e l’elaborazione delle foto, ma a quanto pare per il futuro l’azienda ha in programma progetti ancora più ambiziosi. Stando infatti alle indiscrezioni delle scorse ore, i prossimi Google Pixel 10 e Google Pixel 11 punteranno tutto sulle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e sulla fotocamera.

Google Pixel 10 e 11: si punta su AI e fotocamera

Andando più in dettaglio, una massiccia fuga di notizie proveniente dalla divisione gChips di Google rivela che il Tensor G5, che potrebbe debuttare con il Pixel 10 il prossimo anno, otterrà le funzionalità “Video Generative ML”. La descrizione delle funzionalità recita “Editing video intuitivo basato sull’intelligenza artificiale generativo post-acquisizione per l’app Foto”. Ciò suggerisce che gli utenti in possesso di un dispositivo Pixel saranno in grado di modificare i loro video più facilmente utilizzando l’intelligenza artificiale, possibilmente utilizzabile con l’app YouTube, in particolare YouTube Shorts.

Ci sono anche altre funzionalità di intelligenza artificiale individuate nel documento come “Speak to Tweak”, che può consentire agli utenti di determinare le modifiche da apportare e l’editor di foto modificherà le immagini, e “Sketch to Image”, che è una funzione già offerta dai telefoni Samsung Galaxy. Si dice altresì che Google stia lavorando sulla funzione “Magic Mirror”, ma come funzionerà è ancora un mistero.

Il Tensor G5 è inoltre dotato di notevoli miglioramenti per quel che concerne l’uso della fotocamera. In particolare, il chipset supporterà i video HDR 4K 60fps, un interessante passo in avanti rispetto all’HDR 4K 30fps dell’attuale chipset Tensor G4. Il Pixel 11 è poi menzionato nel documento per offrire capacità di zoom 100x, simili ai telefoni Samsung Galaxy Ultra, che saranno alimentati da Machine Learning sia per foto che per video.

Si prevede pure che la funzione “Cinematic Blur” otterrà un aggiornamento su Pixel 11, con l’implementazione del supporto per il 4K 30fps, viene menzionata anche una funzione di “riilluminazione video”, che come intuitile può aiutare a cambiare le condizioni di illuminazione in un video, e si prevede che il Pixel 11 possa sfruttare una modalità “Video Ultra Low Light”.