Google Pixel 10: svelati i nomi in codice

I nuovi Pixel 9 hanno fatto capolino sul mercato soltanto da pochissimo, ma a quanto pare è già tempo di cominciare a parlare dei Google Pixel 10. La futura gamma di smartphone del colosso di Mountain View, infatti, sta già facendo notizia con quelli che dovrebbero essere i nomi in codice utilizzati.

Google Pixel 10: ecco tutti i nomi in codice

L’informazione è stata fornita dal team del portale Android Headlines. In questo modo diventa possibile tracciare i nuovi device nei rumors, ma anche scoprire quanti e quali modelli andranno a costituire la futura generazione di smartphone di Google.

Secondo quanto trapelato, il nome in codice del Google Pixel 10 sarebbe “Frankel”, inoltre dovrebbe essere lanciato anche il Pixel 10 Pro XL con il nome in codice “Mustang”, unitamente al Pixel 10 Pro che sarebbe identificato come “Blazer”. Infine il Google Pixel 10 Pro Fold avrebbe il nome in codice “Rango” e dovrebbe fare capolino in autunno con il resto della serie.

Da tenere presente che in precedenza erano già emersi alcuni dettagli riguardo la futura gamma di smartphone di “big G’, più precisamente relativamente al processore. Si è infatti parlato di un accordo firmato con TSMC che andrebbe a rimpiazzare Samsung e che si occuperebbe pertanto della produzione dei chip per i prossimo Google Pixel 10 e per i modelli successivi. Questo potenziale cambiamento nel produttore di chip potrebbe essere un punto di svolta per Google. Potrebbe infatti significare la disponibilità di smartphone più potenti, ma anche più piacevole da adoprare grazie a una durata della batteria ottimizzata.