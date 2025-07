Samsung: la S Pen potrebbe ritornare sui Galaxy Z Fold

Il Galaxy Z Fold 7 da poco lanciato da Samsung è estremamente sottile e leggero, ma per raggiungere questo risultato l’azienda ha dovuto rimuovere il supporto per la S Pen. Molti utenti non sono stati affatto contenti della cosa, motivo per cui la sudcoreana ha dichiarato che è in fase di sviluppo una nuova tecnologia e che la funzione potrebbe pertanto tornare se c’è abbastanza domanda e se le prestazioni si riveleranno sufficientemente soddisfacenti. A tal riguardo, un nuovo report da poco diffuso fornisce maggiori dettagli in merito alle innovazioni a cui Samsung sta lavorando.

Samsung: nuova tecnologia in sviluppo per la S Pen

Nel medesimo report diffuso dal The Elec nelle scorse ore in cui si parla della possibilità che Samsung possa eseguire un downgrade dei materiali per la piastra posteriore, viene per l’appunto riferito che l’azienda sta sviluppando un digitalizzatore più sottile e qualora ci sarà una forte richiesta da parte dei consumatori la sudcoreana potrebbe implementarlo sui futuri dispositivi Galaxy Z Fold.

L’attuale tecnologia alla base della S Pen di Samsung utilizza la risonanza elettromagnetica (EMR), ma uno stilo può anche essere basato sulla tecnologia Active Electrostatic Solution (AES) come fatto da Apple con Apple Pencil per gli iPad.

Vi sono tuttavia delle differenze sostanziali. Mentre uno stilo basato su EMR non richiede la ricarica, di solito è piuttosto sottile e non offre una presa ottimale, uno stilo basato sulla tecnologia AES deve essere caricato ogni pochi giorni, ma offre una presa migliore e non ha bisogno di un digitalizzatore separato.

Da tenere presente che è, Samsung Display, la divisione di Samsung che si occupa della produzione dei display, ad aver sviluppato la nuova tecnologia dello stilo in collaborazione con l’azienda di chip sudcoreana HiDeep. In base a quanto emerso, l’azienda ha altresì considerato il vetro invece del titanio per la piastra posteriore dei telefoni Galaxy Z Fold poiché è più economico e più facile da procurare rispetto al titanio.