Motorola Edge 60 quasi in regalo su eBay: pochi pezzi disponibili

Il Motorola Edge 60 è uno smartphone furbo, in grado di soddisfare gli utenti più esigenti che però cercano una soluzione alquanto economica. Se il tuo budget è basso, ma non vuoi rinunciare alle ultime tecnologie, allora questo telefono fa proprio al caso tuo, soprattutto adesso che è in offerta speciale su eBay. Acquistalo adesso a soli 258,10 euro, invece di 399,90 euro.

Si tratta di un’occasione davvero preziosa da prendere al volo se vuoi unire ottima qualità a ottimo risparmio. Con ben 256GB di ROM hai tutto lo spazio che vuoi per installare app e giochi oltre che archiviare in totale sicurezza e praticità i tuoi contenuti multimediali. Inoltre, gli 8GB di RAM sono perfetti per una gestione fluida e in multitasking di app e giochi.

Ottieni subito questo prezzo estremamente conveniente su eBay inserendo il Coupon PSPRLUG25. Trovi la Casella Codici Sconto all’interno della pagina dedicata ai metodi di pagamento. Lì puoi anche selezionare il pagamento in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

Crolla il prezzo del Motorola Edge 60 su eBay, ma sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Per questo ti consigliamo di essere particolarmente veloce se non vuoi rimanere a bocca asciutta. Acquistalo a soli 258,10 euro con il Coupon PSPRLUG25. Una vera e propria occasione imperdibile.

Questo gioiellino è dotato di un ottimo processore, spesso apprezzato anche dagli amanti del gaming in mobilità. Infatti, a far battere il suo cuore e a muovere i processi c’è il Chipset MediaTek Dimensity 7300. Tutto reso ancora più bello da vedere grazie al display da 6,7 pollici con tecnologia pOLED ancora più luminoso e ricco di colori.

Non manca nemmeno il sistema di fotocamere professionale per scatti da favola. L’autonomia è incredibilmente ampia, garantendoti tutto il giorno di utilizzo grazie alla batteria da 5200 mAh. Acquista subito il tuo Edge 60 a soli 258,10 euro, invece di 399,90 euro.