iPhone Fold: ecco le dimensioni esatte del display

Finalmente sono note quelle che dovrebbero essere le dimensioni esatte degli schermi di cui sarà dotato il tanto chiacchierato quanto atteso iPhone Fold di Apple. In base a quanto riferito nelle scorse ore dalla società di ricerca taiwanese TrendForce, il primo pieghevole del colosso di Cupertino disporrà di un display interno da 7,8 pollici e di un display esterno da 5,5 pollici.

iPhone Fold: display interno da 7,8 pollici ed esterno da 5,5 pollici

Con un design compatto e uno schermo esterno da 5,5 pollici, l’iPhone Fold potrebbe pertanto risultare più comodo da usare da chiuso rispetto alla concorrenza, senza sacrificare la superficie di lavoro quando aperto. Per fare un confronto, il nuovo Galaxy Z Fold7 di Samsung ha uno schermo interno da 8 pollici e uno schermo esterno da 6,5 pollici.

Oltre ad aver comunicato le dimensioni degli schermi, TrendForce ha asserito che Apple probabilmente lancerà l’iPhone pieghevole nella seconda metà del 2026, per cui il dispositivo potrebbe debuttare a settembre del prossimo anno.

È bene tenere presente che in precedenza Ming-Chi Kuo, analista della catena di approvvigionamento di Apple, aveva già menzionato le stesse dimensioni per i display dell’iPhone pieghevole, il che significa che ora ci sono più fonti a sostegno della cosa, a patto, ovviamente, che TrendForce non stia semplicemente copiando ciò che Kuo ha detto.

Ricordiamo che, sempre secondo Kuo, l’iPhone Fold dovrebbe altresì caratterizzarsi per l’adozione di un display senza pieghe, andando a sfruttare un’innovativa tecnica: una piastra metallica in grado di distribuire e controllare la pressione esercitata durante l’apertura e chiusura dello schermo.