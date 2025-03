Apple: l'iPhone pieghevole costerà oltre 2.000 dollari

Il primo iPhone pieghevole di Apple dovrebbe arrivare verso la fine del 2026 o all’inizio del 2027 con un design in stile libro e con ogni probabilità verrà commercializzato all’esorbitante circa di oltre 2.000 dollari. Sono queste le più recenti previsioni fatte da Ming-Chi Kuo.

Apple: iPhone pieghevole con prezzi da capogiro

Nel suo ultimo report, infatti, l’analista da delicato le sue aspettative per il dispositivo, osservando che avrà un display interno senza pieghe da circa 7,8 pollici e un display esterno da 5,5 pollici.

Kuo asserisce altresì l’iPhone pieghevole misurerà tra i 9 mm e 9,5 mm quando piegato e tra i 4,5 mm e i 4,8 mm quando aperto. Sarà dotato di un involucro in lega di titanio con una cerniera in acciaio inossidabile e lega di titanio e avrà una fotocamera posteriore a doppia lente con una fotocamera frontale sia per gli stati piegati che non piegati.

Inoltre, Kuo ritiene che il dispositivo rinuncerà al Face ID, utilizzando invece un pulsante laterale Touch ID come mezzo per risparmiare spazio interno. Sempre a dire dell’analista, il dispositivo sfrutterà a tutto tondo l’intelligenza artificiale, grazie ai display più grandi che consentono una migliore esperienza di AI multitasking.

Considerando la sua fascia di prezzo, Kuo ritiene che l’iPhone pieghevole attecchirà soprattutto alla fedele fanbase di Apple e per alcuni verrà addirittura visto come un dispositivo indispensabile.

Infine, Kuo è dell’idea che il colosso di Cupertino mira a finalizzare le specifiche del suo primo iPhone pieghevole durante il secondo trimestre di quest’anno e a dare ufficialmente il via al progetto nel terzo trimestre.