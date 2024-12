L'iPhone pieghevole di Apple salverà il mercato

Il mercato degli smartphone pieghevoli è attualmente in una fase di stallo, con l’interesse dei clienti per dispositivi di questo tipo in calo. La situazione, però, potrebbe evolvere, in meglio, quando Apple debutterà con il suo iPhone pieghevole, che dovrebbe arrivare nel 2026, almeno questo è ciò che dovrebbe accadere in base a quanto riferito nelle sorse ore dall’analista Ross Young.

iPhone pieghevole: Apple farà uscire il mercato dallo stallo

Andando più in dettaglio, in un report relativo all’attuale condizione del mercato degli smartphone pieghevoli, Young afferma che Apple dovrebbe entrare nel mercato dei pieghevoli nella seconda metà del 2026, aggiungendo altresì che la posizione dominante dell’azienda per quel che concerne gli smartphone di punta potrebbe potenzialmente condurre a una crescita significativa per il segmento in questione, portando infine a un anno record per i device pieghevoli.

Young si aspetta una crescita di oltre il 30% nel mercato pieghevole nel 2026, seguita da una continua crescita del 20% nel 2027 e nel 2028.

Ricordiamo che è oramai da tempo che si susseguono voci riguardo il fato che il colosso di Cupertino stia sviluppando un iPhone pieghevole e alcuni analisti ritengono che l’azienda debutterà finalmente con un device di questo tipo a settembre 2026.

In base a precedenti indiscrezioni, il primo iPhone pieghevole potrebbe avere dimensioni comprese tra 7,9 e 8,3 pollici e potrebbe avere un design a conchiglia come il Galaxy Z Flip di Samsung. Un iPhone così fatto si piegherebbe a metà verticalmente piuttosto che orizzontalmente, permettendo di ottenere un dispositivo a grandezza naturale quando aperto e uno più piccolo e tascabile quando piegato.