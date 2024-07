iPhone pieghevole: nel 2026 con design a conchiglia

Apple non è intenzionata a lasciare spazio alla concorrenza per quel che riguarda il segmento dei pieghevoli, almeno non stando alle innumerevoli indiscrezioni riguardo un iPhone pieghevole (e non solo), appunto, che circolano da tempo. A tal riguardo, nelle scorse ore è stato diffuso un report secondo cui l’azienda sarebbe propensa a lanciare il suo primo smartphone parte della categoria nel 2026.

iPhone pieghevole con design a conchiglia in arrivo nel 2026

Andando più in dettaglio, a riferire lo scenario è stata la redazione del The Information, secondo cui Apple avrebbe contrassegnato l’iPhone pieghevole con il nome in codice V68, il che lascia intendere che l’azienda ha intenzioni piuttosto serie nello sviluppo di un foldable.

Inoltre, ci si aspetta anche che il primo iPhone pieghevole di Apple possa presentare un design a conchiglia. Il colosso di Cupertino starebbe attualmente lavorando per eliminare la piega del display e gli ingegneri sarebbero altresì impegnati nello sviluppo di un design estremamente sottile.

Pare altresì che Apple stia lavorando su funzionalità esclusive che renderebbero il suo iPhone pieghevole estremamente interessante e lo distinguerebbero dai suoi concorrenti.

Occorre però mettere in conto che qualora i prototipi del nuovo device non dovessero soddisfare gli elevati standard del gruppo capitanato da Tim Cook, il prodotto potrebbe anche essere del tutto eliminato o posticipato a tempo indeterminato, così come verificatosi in varie altre occasioni. Basti pensare alla basetta di ricarica AirPower che pur essendo stata presentata in via ufficiale non ha in realtà mai fatto capolino sul mercato per problematiche legate al suo corretto funzionamento.