Honor 400 Lite disponibile in Italia a 300 euro

Gli utenti italiani possono acquistare il nuovo Honor 400 Lite. Lo smartphone di fascia media offre interessanti funzionalità fotografiche, incluse quelle che sfruttano l’intelligenza artificiale generativa. Il produttore cinese ha puntato molto sul design e la qualità costruttiva. È in vendita presso diversi rivenditori, ma su Amazon è possibile ottenere uno sconto di 50 euro.

Honor 400 Lite: specifiche e prezzo

Il nuovo Honor 400 Lite ha uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2412×1080 pixel, luminosità fino a 3.500 nits e refresh rate massimo di 120 Hz. Sono disponibili sette tecnologie di protezione per gli occhi che rendono confortevole la visione in diverse condizioni di illuminazione e con differenti contenuti.

Queste sono le altre specifiche: processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, 8/12 GB di RAM, 256 GB di storage, fotocamere posteriori da 108 e 5 megapixel (principale e ultra grandangolare), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC e 5G, porta USB Type-C, batteria da 5.230 mAh con ricarica rapida da 35 Watt.

Lungo il lato destro c’è il pulsante AI fotocamera. Tenendo premuto si attiva Google Lens che consente di ottenere informazioni su ciò che viene inquadrato, tradurre il testo e risolvere semplici operazioni aritmetiche. Può essere usato anche con l’app Fotocamera: un tocco per aprire l’app e due tocchi per scattare la foto. Non mancano le funzionalità AI che sfruttano Gemini, come la cancellazione di oggetti indesiderati.

Il sistema operativo è MagicOS 9.0 basato su Android 15. Honor 400 Lite è disponibile in tre colori: Marrs Green, Velvet Black e Velvet Grey. Il prezzo è 299,90 euro per la versione con 8 GB di RAM.