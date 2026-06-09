 Realme GT 8 Pro da 256GB: un top di gamma che vale la spesa oggi in offerta
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Realme GT 8 Pro da 256GB: un top di gamma che vale la spesa oggi in offerta

Il Realme GT 8 Pro è un top di gamma con ottimo processore, straordinaria fotocamera e generosa batteria che oggi puoi avere in sconto.
Realme GT 8 Pro da 256GB: un top di gamma che vale la spesa oggi in offerta
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Il Realme GT 8 Pro è un top di gamma con ottimo processore, straordinaria fotocamera e generosa batteria che oggi puoi avere in sconto.
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Realme GT 8 Pro è potentissimo in ogni aspetto

Il Realme GT 8 Pro fa un notevole salto di qualità sia nel design che nelle prestazioni. Si presenta con un peso leggermente più importante visto la straordinaria batteria che monta, 214 grammi, e uno spessore di 8,2 mm. D’altra parte con la capacità della batteria da 7000 mAh non si esaurisce mai e possiede anche la ricarica velocissima cablata a 120 W e wireless a 50 W.

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Gode di un ottimo display AMOLED da 6,79 pollici con refresh rate da 144 Hz estremamente visibile anche quando la luce del sole lo colpisce in modo diretto. Ottimo lo scomparto fotografico con sensore posteriore principale da 50 MP, teleobiettivo da 200 MP e ultra grandangolare da 50 MP. Il tutto viene sostenuto dal potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 supportato da 12 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB.

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Pubblicato il 9 giu 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
9 giu 2026
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