Dopo il WWDC 2026 Apple Watch Series 11 crolla di prezzo su Amazon

Abbiamo da poco spento lo schermo dopo il primo appuntamento del WWDC 2026 che su Amazon è apparsa la magia. Infatti, proprio in questo momento, Apple Watch Series 11 è crollato di prezzo! Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso nella sua versione GPS + Cellular a soli 399 euro, anziché 579 euro! Sbrigati perché sono rimasti solo pochissimi pezzi disponibili.

Nel caso fosse finito o non ti interessasse la funzione Cellular puoi risparmiare un’ulteriore ventina di euro con questa super offerta a 371 euro! Tutte e due le versioni sono con cassa in alluminio da 42 mm. Le funzionalità avanzate garantiscono un monitoraggio costante dei parametri della salute oltre a quelli del sonno. In caso di anomalie ti notificherà tutto ciò che ha rilevato strano.

Questo smartwatch è in grado di inviare notifiche di ipertensione individuando con i suoi sensori segni di ipertensione cronica. Inoltre, puoi effettuare un ECG in qualsiasi momento direttamente dal tuo polso. Il suo design straordinario lo rende particolarmente adatto quando fai sport perché è leggero e sottile. Inoltre, grazie alla sua cassa elegante puoi anche indossarlo senza problemi nelle occasioni più classiche.

Lasciati travolgere dalle sue novità, una batteria che dura fino a 24 ore e una ricarica rapida pazzesca. Inoltre, il vetro super resistente è stato realizzato per durare. Acquista ora Apple Watch Series 11 GPS + Cellular a soli 399 euro! Lo trovi solo su Amazon e hai la consegna gratuita inclusa con Prime.