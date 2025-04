Il nuovo HONOR 400 Lite arriva in Italia: il coupon sconto da 50€

HONOR 400 Lite fa oggi il suo debutto ufficiale in Italia: ti segnaliamo che lo puoi già acquistare con uno sconto di 50 euro rispetto al listino ufficiale. È merito dell’offerta su Amazon che propone il nuovo smartphone con un coupon da attivare. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora.

Il coupon taglia il prezzo del nuovo HONOR 400 Lite

Il sistema operativo preinstallato è Android 15 con interfaccia MagicOS 9.0 e accesso a Google Play per le applicazioni. Non mancano le funzionalità di intelligenza artificiale. Integra un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 2412×1080 pixel, il processore MediaTek Dimensity 7025 Elite con CPU octa core e GPU IMG BXM-8-256, 8 GB di RAM , 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 16 megapixel, connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3 e batteria da 5.230 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 35 W. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più a proposito di specifiche tecniche, caratteristiche e funzionalità supportate.

Attiva il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare lo sconto di 50 euro e acquistare il nuovo HONOR 400 Lite al prezzo di soli 249,90 euro. Lo smartphone è in vendita nelle colorazioni Marrs Green, Velvet Black e Velvet Grey: scegli quella che preferisci, la spesa non cambia.

È un telefono Dual SIM e, tra gli altri punti di forza che non abbiamo ancora citato, c’è il design con certificazione IP64. La spedizione è a carico di Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani se lo ordini adesso.