L'iPhone pieghevole è vicino: il codice di iOS 27 è pieno di indizi

“foldState.” “mechanicalAngleDegrees.” “angleDegrees.” “MGGetLogicalDeviceDisplayCount.” Il ricercatore @M1Astra ha trovato queste stringhe nei file nascosti della beta sviluppatori di iOS 27, e Bloomberg ha confermato la scoperta. Il software può interpretare se il telefono è aperto o chiuso, misurare l’angolo della cerniera, e il numero di schermi attivi. Elementi che suggeriscono un’architettura già pronta per l’uso su smartphone pieghevoli.

Se l’iPhone pieghevole gira su iOS 27, e iOS 27 è stato presentato al WWDC lunedì, il lancio hardware potrebbe coincidere con l’evento di settembre.

L’iPhone pieghevole potrebbe arrivare a settembre

Samsung e Huawei producono pieghevoli da oltre cinque anni. Apple arriva tardi, e le aspettative sono proporzionali al ritardo. Per i consumatori, lo spessore è il fattore critico, il fascino di un secondo schermo perde appeal se il telefono non entra nella tasca dei jeans…

Ma Apple ha fatto progressi nello spessore. L’iPhone Air dello scorso anno è profondo solo 5,6 millimetri, lo spessore di quattro monete da dieci centesimi impilate. Due schermi iPhone Air piegati farebbero circa 11,2 millimetri, più sottile di qualsiasi pieghevole Samsung eccetto il Galaxy Z Fold7, il modello più recente.

Cosa sappiamo (e cosa no)

Una cosa è certa, iOS 27 contiene riferimenti a elementi compatibili con un dispositivo pieghevole. Restano invece sconosciuti il prezzo, il formato e la data di lancio. Il codice non rivela quando arriverà l’iPhone pieghevole, ma suggerisce che Apple stia già preparando il sistema operativo per accoglierlo. E storicamente, Cupertino non inserisce nel software il supporto a prodotti che non intende portare sul mercato.