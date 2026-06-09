App Scorciatoie di iOS 27 crea automazioni da descrizioni

È sufficiente descrivere l’azione in linguaggio naturale nell’app Scorciatoie, ad esempio chiedere di avvisare il proprio partner all’uscita dal lavoro indicando l’orario di arrivo, perché il sistema costruisca automaticamente l’automazione.

L’attivazione avviene quando si lascia l’indirizzo di lavoro. L’orario viene calcolato tramite Mappe e il messaggio inviato con Messaggi. Non è necessario configurare manualmente passaggi, variabili o trigger, basta dire cosa si desidera e l’app si occupa del resto. È il cambiamento più significativo dell’app Scorciatoie dalla sua creazione, e arriva con iOS 27 questo autunno.

Scorciatoie di Apple: si descrive l’automazione e l’AI la costruisce

L’app Scorciatoie è sempre stata uno strumento per utenti esperti. Creare un’automazione voleva dire districarsi tra azioni di sistema, variabili, condizioni e integrazioni tra app, un vero e proprio linguaggio di programmazione, troppo complesso per la maggior parte degli utenti.

Con l’aggiornamento AI, Scorciatoie diventa accessibile a chiunque sappia descrivere cosa vuole. Apple Intelligence interpreta la descrizione in linguaggio naturale e costruisce la sequenza di azioni necessarie.

Nell’esempio “esco dal lavoro”, l’AI crea un’automazione che si attiva quando l’utente lascia un indirizzo memorizzato. Accede a Mappe per calcolare tra quanto tempo si arriva a destinazione (in base a traffico, distanza, percorso, ecc.) e invia il messaggio tramite Messaggi. Tre app, tre azioni, zero configurazione manuale.

Si vuole aggiungere qualcosa? Nessun problema, basta descrivere la modifica, ad esempio fai partire anche il mio podcast preferito. L’app aggiorna l’automazione.

Le Scorciatoie erano già potenti, ma per lo più inaccessibili. L’aggiornamento aggiunge un’interfaccia in linguaggio naturale che rende quelle capacità utilizzabili da chi non sa (e non vuole sapere) come funzionano i blocchi di automazione.

È lo stesso principio del vibe coding. Per gli utenti avanzati che già usano le Scorciatoie, è un modo più veloce di costruire automazioni. Per tutti gli altri, è la prima volta che possono usarle senza dover imparare come funzionano.