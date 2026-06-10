 Nuovi Kindle Scribe Colorsoft e Scribe disponibili in Italia
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Nuovi Kindle Scribe Colorsoft e Scribe disponibili in Italia

Kindle Scribe Colorsoft è il primo della serie con schermo a colori da11 pollici, mentre Kindle Scribe viene offerto con e senza luce frontale.
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Kindle Scribe Colorsoft è il primo della serie con schermo a colori da11 pollici, mentre Kindle Scribe viene offerto con e senza luce frontale.
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A distanza di circa un mese dal lancio, Amazon ha portato in Italia i nuovi Kindle Scribe Colorsoft e Kindle Scribe. Kindle Scribe Colorsoft è il primo della famiglia Scribe con schermo a colori. Il più economico Kindle Scribe viene offerto con e senza luce frontale. Possono essere già acquistati su Amazon.

Kindle Scribe Colorsoft: specifiche e prezzo

Il Kindle Scribe Colorsoft ha uno schermo a colori da 11 pollici con luce integrata e trattamento antiriflesso. La tonalità della luce è regolabile e un sensore frontale modifica automaticamente la luminosità in base a quella dell’ambiente. È disponibile con 32 o 64 GB di storage.

Queste sono le altre specifiche: processore quad core, connettività Wi-Fi e Bluetooth, porta USB Type-C, batteria con autonomia fino a 8 settimane, dimensione 18,9×24,5×0,54 centimetri e peso di 400 grammi. Nella confezione ci sono la stilo con punte di ricambio e il cavo USB Type-C. Non è presente l’alimentatore. I prezzi sono 649,99 euro (32 GB) e 699,99 euro (64 GB).

Kindle Scribe Colorsoft

Kindle Scribe: specifiche e prezzo

Il Kindle Scribe condivide quasi tutte le specifiche con il Kindle Scribe Colorsoft. L’unica differenza è rappresentata dallo schermo in scala di grigi (Paperwhite) da 11 pollici. In questo caso, l’autonomia della batteria arriva a 10 ore. I prezzi sono 519,99 euro (32 GB) e 569,99 euro (64 GB).

La versione senza luce frontale è disponibile solo con 16 GB di storage. L’autonomia massima della batteria è 16 settimane. Il prezzo è 449,99 euro.

Kindle Scribe

Tutti i modelli offrono le stesse funzionalità software, tra cui ricerca nelle note, conversione delle note in formato digitale, condivisione delle note su Microsoft OneNote, sincronizzazione tramite app Kindle, importazione dei documenti da Google Drive e Microsoft OneDrive. Ci sono anche funzionalità AI, come quelle per generare riassunti, ottimizzare il testo e cercare informazioni nei taccuini.

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Pubblicato il 10 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
10 giu 2026
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