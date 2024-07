iPhone pieghevole: nuovi dettagli svelati da un brevetto

Il fatto che Apple sia intenzionata a lanciare sul mercato, prima o poi, un iPhone pieghevole è cosa ormai nota da tempo e di tanto in tanto spuntano nuove indiscrezioni a tal riguardo. Nelle score ore, infatti, è emerso un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino in merito a un aspetto tutt’altro che di poco conto di questa tecnologia, ovvero la resistenza del display in vetro.

iPhone pieghevole: depositato il nuovo brevetto

Il nuovo brevetto, denominato “Dispositivi elettronici con display pieghevoli resistenti”, si concentra essenzialmente sulla cerniera. L’idea del gruppo capitanato da Tim Cook è quella di realizzare un display in vetro che va ad assottigliarsi gradualmente verso il centro, in corrispondenza della cerniera, permettendo al display di piegarsi senza subire danni.

Non è poi da escludere la possibilità di utilizzo di due display distinti sui lati, ma sempre concepiti per assottigliarsi nelle vicinanze della cerniera.

Nel brevetto viene altresì proposto di rinforzare gli angoli e i bordi del display, al fine di incrementare la resistenza agli urti in caso di caduta. “Per garantire che lo strato di copertura del display presenti una resistenza agli urti soddisfacente durante gli eventi di caduta”, continua Apple, “le porzioni d’angolo dello strato di copertura del display e altre porzioni del bordo dello strato di copertura del display possono essere dotate di uno spessore maggiore rispetto ad altre porzioni dello strato di copertura del display al di fuori della porzione localmente assottigliata”.

È importante tenere ben presente che il fatto che esista un brevetto non garantisce in alcun modo che il prodotto di riferimento venga poi effettivamente realizzato, ma di certo rappresenta un forte interesse dell’azienda nei confronti di una determinata tematica.