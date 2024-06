iPhone pieghevole: improbabile il lancio prima del 2027

Da tempo si parla del possibile arrivo sul mercato di un iPhone pieghevole, nonostante alcune voci abbiano suggerito il fatto che il processo potesse essere a rischio cancellazione, ma stando a quanto riferito nelle scorse ore dalla società di ricerca taiwanese TrendForce, è cosa assai improbabile che Apple possa rilasciarlo prima del 2027, ma quando ciò accadrà darà quasi certamente una gran bella “scossa” al segmento di riferimento.

iPhone pieghevole non prima del 2027

Il report mette in evidenza che gli smartphone pieghevoli rappresentano attualmente solo l‘1,5% del mercato smartphone in generale, con proiezioni che suggeriscono un aumento al 4,8% entro il 2028.

Allo stato attuale delle cose, Apple starebbe ancora valutando le specifiche e le prestazioni dei componenti, con requisiti rigorosi per quel che concerne la piega e l’affidabilità. La piegatura dello schermo è un problema che affligge molti attuali dispositivi pieghevoli, sollevando preoccupazioni sulla durata a lungo termine e sul rischio di danni allo schermo derivanti da detriti.

Nonostante attualmente vengano commercializzati smartphone pieghevoli piuttosto popolari a marchio Samsung, Huawei, Motorola e Nubia, l’ingresso in ritardo di Apple in tale segmento non costituisce necessariamente uno svantaggio. La significativa influenza sul mercato dell’azienda e la consolidata base di clienti potrebbero permettere all’iPhone pieghevole di guadagnare rapidamente popolarità al momento del rilascio. Di conseguenza, gli analisti ritengono che l’ingresso di Apple nel segmento dei pieghevoli “spostare significativamente le dinamiche di mercato”.

Prima ancora di un iPhone, però, ci si aspetta che Apple rilasci un iPad o un MacBook pieghevole, motivo per cui i primi device della “mela morsicata” rientranti nella categoria in questione dovrebbero essere commercializzati prima.