Apple lavora a un MacBook pieghevole da 20 pollici

Entro tre anni al massimo, Apple lancerà sul mercato un MacBook da 20 pollici con schermo pieghevole, facendo quindi il suo ingresso nel campo dei foldable, o almeno queste sono le nuove previsioni dell’analista Ming-Chi Kuo.

Apple: MacBook da 20,3 pollici pieghevole entro tre anni

“L’unico prodotto pieghevole di Apple con un programma di sviluppo chiaro è il MacBook da 20,3 pollici, la cui produzione di massa è prevista per il 2027”, ha affermato Kuo in un post su X, senza però andare a fornire ulteriori dettagli riguardo il dispositivo. I 20,3 pollici fanno presumibilmente riferimento alla misura in diagonale quando il dispositivo è completamente aperto.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。 —

Va tuttavia tenuto presente che Kuo non è l’unico ad aver avanzato tale ipotesi. Precedentemente, anche l’analista del settore display Ross Young aveva suggerito la medesima tesi. Ancor prima, invece, l’autorevole giornalista Mark Gurman aveva parlato del possibile lancio di un dispositivo ibrido tra un MacBook e un iPad, di tipo pieghevole, con diagonale sempre da 20 pollici e con tastiera touch e senza alcun trackpad.

Da tenere presente che il laptop più grande attualmente venduto da Apple è il MacBook Pro da 16 pollici. Un tempo, l’azienda capitanata da Tim Cook commercializzava anche un MacBook Pro da 17 pollici, ma la produzione è stata interrotta nel 2012.

Kuo ha altresì affermato che il MacBook pieghevole da 20 pollici è l’unico prodotto foldable del colosso di Cupertino con un programma di sviluppo chiaro, suggerendo in tal modo che un iPhone o un iPad pieghevole non arriveranno e se lo faranno ciò accadrà dopo il 2027.