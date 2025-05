Samsung: certificate le batterie dei Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7

Quest’estate Samsung toglierà i veli ai suoi nuovi smartphone pieghevoli, ma nel mentre sono già emersi interessanti dettagli riguardo le batterie del Galaxy Z Flip 7 e del Galaxy Z Fold 7, recentemente certificate presso il database di UL Solutions.

Samsung: i dettagli delle batterie dei Galaxy Z Flip 7 e Z Fold 7

Andando maggiormente in dettaglio, per quel che concerne il Galaxy Z Flip 7, il database riporta una cella da 1.189 mAh e una da 2.985, con codici EB-BF766ABE ed EB-BF767ABE, per un totale di 4.174 mAh. Si dice che questa batteria sarà in realtà indicata come una 4.300 mAh.

Per quel che riguarda il Galaxy Z Fold 7, invece, ci sono due celle da 2.126 e 2.146 mAh, con codici modello rispettivamente EB-BF966ABE ed EB-BF967ABE. In tal caso, è facile desumere che Samsung pubblicizzerà una capacità complessiva di 4.200 mAh, esattamente come fatto per lo Z Fold 6.

Anche se un incremento di capacità non garantisce automaticamente una maggiore autonomia, è cosa assai probabile che il Galaxy Z Flip 7 sarà in grado di offrire prestazioni migliori in termini di durata, mentre il Galaxy Z Fold 7 dovrebbe mantenere un’autonomia di circa 10-11 ore, ovvero perfettamente in linea con quanto già visto sul modello attualmente in commercio.

Per il resto, per il Galaxy Z Flip 7 le voci indicano l’introduzione di un display esterno a pieno formato, mentre relativamente al Galaxy Z Fold 7 si parla di un miglioramento della resistenza alla polvere e di un importante upgrade della fotocamera principale, che potrebbe arrivare fino a 200MP, e il chip previsto è lo Snapdragon 8 Elite.