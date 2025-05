Apple sta già lavorando ai prossimi iPhone Air

Quest’anno Apple toglierà i velli alla gamma iPhone 17, tra cui figurerà anche l’inedito e già ampiamente chiacchierato modello Air, così denominato per l’impressionante spessore di soli 5,5 mm. A quanto pare, però, la “mela morsicata” è già al lavoro sulle future generazioni della variante in questione, o almeno questo è quanto viene riferito dall’analista Ming-Chi Kuo.

Apple: al lavoro sui futuri iPhone Air

Andando maggiormente in dettaglio, dopo iPhone 17 Air in arrivo questo autunno, Kuo riferisce che Apple lancerà un iPhone 18 Air con specifiche riviste nel 2026, offrendo un aggiornamento annuale regolare programmato per il dispositivo. L’azienda, inoltre, avrebbe già in programma di offrire uno schermo più grande nella seconda metà del 2027, dunque con iPhone 19 Air.

I dettagli su quanto è previsto che lo schermo sia più grande non sono stati condivisi, ma considerando che a marzo scorso Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple aveva originariamente prototipato il suo iPhone ultra-sottile con un display da 6,9 pollici, corrispondente alle dimensioni dello schermo Pro Max, ma che poi ha evitato tale scelta per timore che il dispositivo fosse troppo facile e incline a piegarli, è altamente probabile che per il futuro il gruppo capitanato da Tim Cook intenda raggiungere proprio quest’obiettivo.

Ricordiamo che oltre al nuovo modello Air, Apple dovrebbe ridisegnare drasticamente i suoi smartphone Pro nel 2026 e nel 2027. L’azienda lancerà anche i suoi primi iPhone pieghevoli, a partire dalla fine del 2026.