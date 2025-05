CMF Phone 2 Pro + CMF Buds 2: l'offerta a tempo sul bundle

È in corso su Amazon un’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando) per il bundle che unisce due dispositivi Nothing: il primo è il telefono CMF Phone 2 Pro appena annunciato, il secondo sono invece gli auricolari wireless CMF Phone 2 Pro. Grazie alla promozione di oggi li puoi acquistare insieme, approfittando di un notevole risparmio. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettilo subito nel carrello.

Bundle Nothing: CMF Phone 2 Pro e CMF Buds 2 in sconto

Lo smartphone è nella sua versione con 128 GB di memoria interna. Integra un display simmetrico da 6,77 pollici con pannello AMOLED flessibile e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, il potente processore MediaTek Dimensity 7300 Pro, una quadrupla fotocamera con doppio sensore principale da 50 megapixel sul retro e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Il tutto è racchiuso all’interno di un design sottile, con spessore del profilo ridotto a soli 7,8 millimetri. Per altre informazioni dai uno sguardo alla descrizione completa.

Scegli la colorazione dello smartphone che preferisci tra Orange e Black, la spesa finale non cambia. Grazie all’offerta a tempo in corso (non sappiamo fino a quando) puoi acquistare il bundle di Nothing che include CMF Phone 2 Pro e gli auricolari wireless CMF Buds 2 (nella tinta Dark Grey) con driver da 11 mm, Dirac Opteo e cancellazione attiva del rumore, al prezzo finale di soli 259 euro, con un notevole risparmio in confronto al listino ufficiale.

Amazon si occupa senza passare da intermediari sia della vendita che della spedizione, puoi dunque comprare con fiducia. C’è anche la consegna gratuita assicurata direttamente a casa tua già entro domani se effettui subito l’ordine.