Oppo annuncia Find X8 Ultra, X8s e X8s+

Oppo ha aggiunto un altro modello alla serie. Il Find X8 Ultra offre caratteristiche superiori a quelle del Find X8 Pro, mantenendo lo stesso design. Il produttore cinese ha inoltre annunciato i Find X8s e Find X8s+ con il nuovo processore Dimensity 9400+ di MediaTek.

Oppo Find X8 Ultra: specifiche

Il Find X8 Ultra ha uno schermo AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione di 3168×1440 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e supporto Dolby Vision. Oppo ha scelto il processore Snapdragon 8 Elite, affiancato a 12/16 GB di memoria LPDDR5X, 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: quattro fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare, teleobiettivo a periscopio con zoom 3x e teleobiettivo a periscopio con zoom 6x) con ottiche Hasselblad, fotocamera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, batteria da 6.100 mAh con ricarica rapida da 100 Watt e wireless da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 15 basato su Android 15. Sarà disponibile in Cina dal 16 aprile. Non è noto se arriverà in Europa.

Oppo Find X8s/X8s+: specifiche

Find X8s e X8s+ sono invece gli smartphone più economici della serie e condividono quasi tutte le specifiche. Le uniche differenze sono rappresentate dallo schermo AMOLED (6,32 e 6,59 pollici) e dalla batteria (5.700 e 6.000 mAh). Entrambi integrano il nuovo processore MediaTek Dimensity 9400+, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB o 1 TB di storage UFS 4.0.

Queste sono le altre specifiche: tre fotocamere posteriori da 50 megapixel (principale, ultra grandangolare e teleobiettivo a periscopio con zoom 3x), fotocamera frontale da 32 megapixel, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G.

Il sistema operativo è ColorOS 15 basato su Android 15. Saranno disponibili in Cina dal 16 aprile. Non è noto se arriveranno in Europa.