Google Pixel 10, Pro e XL sono già su Amazon: preorder APERTI

Neanche il tempo di annunciarli che su Amazon è già possibile prenotare tutti i modelli della nuova famiglia di smartphone Pixel 10. Parliamo quindi del modello base, del Pro e di XL, dato che per il Fold non è al momento prevista la commercializzazione in Italia. Puoi scegliere il telefono che ti interessa optando per i box qui sotto.

La prenotazione è al prezzo minimo garantito, questo significa che lo pagherai al prezzo più basso che raggiungerà lo smartphone da qui al lancio, sfruttando così eventuali ulteriori offerte. Inoltre, puoi ricevere uno sconto a partire da 250 euro di supervalutazione sul tuo vecchio smartphone: ti basterà accedere qui.

Per comodità, mettiamo qui le varie varianti a disposizione per il preordine:

Google Pixel 10

128GB a 899 euro

256GB a 999 euro

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Per le caratteristiche complete degli smartphone rimandiamo al nostro articolo di approfondimento: per il resto, ti ricordiamo che il lancio è previsto il 28 agosto per i modelli Pixel 10 e 10 Pro e il 21 settembre per il 10 Pro XL.