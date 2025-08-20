 Google Pixel 10, Pro e XL sono già su Amazon: preorder APERTI
Su Amazon è già possibile prenotare la nuova famiglia di smartphone Pixel 10: prenotazione al prezzo minimo garantito con supervalutazione Google.
Tecnologia Mobile
Neanche il tempo di annunciarli che su Amazon è già possibile prenotare tutti i modelli della nuova famiglia di smartphone Pixel 10. Parliamo quindi del modello base, del Pro e di XL, dato che per il Fold non è al momento prevista la commercializzazione in Italia. Puoi scegliere il telefono che ti interessa optando per i box qui sotto.

La prenotazione è al prezzo minimo garantito, questo significa che lo pagherai al prezzo più basso che raggiungerà lo smartphone da qui al lancio, sfruttando così eventuali ulteriori offerte. Inoltre, puoi ricevere uno sconto a partire da 250 euro di supervalutazione sul tuo vecchio smartphone: ti basterà accedere qui.

Per comodità, mettiamo qui le varie varianti a disposizione per il preordine:

Google Pixel 10

Google Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 Pro XL

Per le caratteristiche complete degli smartphone rimandiamo al nostro articolo di approfondimento: per il resto, ti ricordiamo che il lancio è previsto il 28 agosto per i modelli Pixel 10 e 10 Pro e il 21 settembre per il 10 Pro XL.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 ago 2025
