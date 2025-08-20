Google Pixel 10, Pro e XL sono già su Amazon: preorder APERTI

Neanche il tempo di annunciarli che su Amazon è già possibile prenotare tutti i modelli della nuova famiglia di smartphone Pixel 10. Parliamo quindi del modello base, del Pro e di XL, dato che per il Fold non è al momento prevista la commercializzazione in Italia. Puoi scegliere il telefono che ti interessa optando per i box qui sotto.
Google Pixel 10 - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore avanzata, autonomia di 24 ore e display Actua 6,3" - blu indaco, 128GB
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3" - Grigio argento, 128GB
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8" - Nero ossidiana, 256GB
La prenotazione è al prezzo minimo garantito, questo significa che lo pagherai al prezzo più basso che raggiungerà lo smartphone da qui al lancio, sfruttando così eventuali ulteriori offerte. Inoltre, puoi ricevere uno sconto a partire da 250 euro di supervalutazione sul tuo vecchio smartphone: ti basterà accedere qui.
Per comodità, mettiamo qui le varie varianti a disposizione per il preordine:
Google Pixel 10
Google Pixel 10 Pro
Google Pixel 10 Pro XL
Per le caratteristiche complete degli smartphone rimandiamo al nostro articolo di approfondimento: per il resto, ti ricordiamo che il lancio è previsto il 28 agosto per i modelli Pixel 10 e 10 Pro e il 21 settembre per il 10 Pro XL.