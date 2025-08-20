 Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a e Buds Pro 2: prenotazioni APERTE su Amazon
Su Amazon arrivano anche i nuovi Pixel Watch 4 e gli auricolari Pixel Buds 2a e Buds Pro 2.
Su Amazon arrivano anche i nuovi Pixel Watch 4 e gli auricolari Pixel Buds 2a e Buds Pro 2.

Dopo la famiglia di smartphone Pixel 10, arrivano su Amazon anche le altre novità targate Google di oggi: gli smartwatch Pixel Watch 4 e gli auricolari Pixel Buds 2a e Buds Pro 2. Sono tutti disponibili per la prenotazione al prezzo minimo garantito con consegna fissata per il lancio. Puoi prenotare i prodotti che ti interessano tramite i box qui sotto.

Google Pixel Buds 2a - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Leggeri, comodi e sicuri - Resistenti all'acqua - Compatibili con Bluetooth - Viola ametista

149,00
Vedi l'offerta

Google Pixel Buds Pro 2 - Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore - Cuffie Bluetooth - Grigio Argento

249,00
Vedi l'offerta

Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE

499,00
Vedi l'offerta

Google Pixel Watch 4 (41 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - Wi-Fi

399,00
Vedi l'offerta

Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio grigio argento - Cinturino sportivo grigio argento - Wi-Fi

449,00
Vedi l'offerta

Google Pixel Watch 4 (45 mm) - Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini - Cassa in alluminio nero opaco - Cinturino sportivo nero ossidiana - LTE

549,00
Vedi l'offerta

Nel caso di Pixel Watch 4 puoi scegliere, come sempre, tra il modello con connettività solo WiFi o con la variante dotata anche di modulo LTE per la connessione mobile. Naturalmente, la scelta cade anche sulla grandezza della cassa, che può essere di 41 o 45mm a seconda delle tue preferenze o per adattare meglio lo smartwatch al tuo polso. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Smartwatch Android con tracker per fitness e benessere, e assistente virtuale Gemini – Cassa in alluminio nero opaco – Cinturino sportivo nero ossidiana – Wi-Fi

Per quanto riguarda gli auricolari, i Pixel Buds 2a sono leggeri, comodi e sicuri, resistenti all’acqua e disponibili in due colorazioni diverse. I Pixel Buds Pro 2 offrono un audio dalla qualità ancora superiore, con una maggior scelta in termini di colorazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
20 ago 2025
