Pixel Watch 4, Pixel Buds 2a e Buds Pro 2: prenotazioni APERTE su Amazon

Dopo la famiglia di smartphone Pixel 10, arrivano su Amazon anche le altre novità targate Google di oggi: gli smartwatch Pixel Watch 4 e gli auricolari Pixel Buds 2a e Buds Pro 2. Sono tutti disponibili per la prenotazione al prezzo minimo garantito con consegna fissata per il lancio. Puoi prenotare i prodotti che ti interessano tramite i box qui sotto.

Nel caso di Pixel Watch 4 puoi scegliere, come sempre, tra il modello con connettività solo WiFi o con la variante dotata anche di modulo LTE per la connessione mobile. Naturalmente, la scelta cade anche sulla grandezza della cassa, che può essere di 41 o 45mm a seconda delle tue preferenze o per adattare meglio lo smartwatch al tuo polso. Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche rimandiamo al nostro articolo di approfondimento.

Per quanto riguarda gli auricolari, i Pixel Buds 2a sono leggeri, comodi e sicuri, resistenti all’acqua e disponibili in due colorazioni diverse. I Pixel Buds Pro 2 offrono un audio dalla qualità ancora superiore, con una maggior scelta in termini di colorazioni.