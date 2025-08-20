Google Pixel Watch 4: novità hardware e software

Insieme ai Pixel 10, Google ha annunciato il Pixel Watch 4. Rispetto alla precedente generazione ci sono molte novità hardware e software, tra cui lo schermo curvo, una maggiore autonomia e funzionalità AI avanzate che sfruttano Gemini. Gli utenti italiani potranno acquistare quattro modelli a partire dal 10 ottobre.

Pixel Watch 4: specifiche e prezzi

Il Pixel Watch 4 viene offerto in due dimensioni: 41 e 45 millimetri. Entrambi i modelli hanno uno schermo curvo Actua 360 (AMOLED) con il 10% di area attiva in più rispetto al Pixel Watch 3 (la cornice è il 16% più piccola). È protetto dal Gorilla Glass 5 3D e raggiunge una luminosità massima di 3.000 nit, quindi è leggibile anche sotto la luce solare diretta. Lo smartwatch ha ricevuto le certificazioni IP68 e 5ATM.

La cassa è in alluminio riciclato al 100%, mentre il cinturino è in fluoroelastomero. Il Pixel Watch 4 integra il chip Snapdragon W5 Gen 2 di Qualcomm, abbinato al co-processore Cortex-M55. Sono inoltre presenti 2 GB di RAM e 32 GB di storage eMMC. Ci sono ovviamente tutti i sensori necessari per monitorare salute e attività sportive: accelerometro, bussola, giroscopio, altimetro, magnetometro, barometro, temperatura, ECG, SpO2 (ossigeno nel sangue), cardiofrequentimetro e cEDA (conduttanza della pelle).

Altoparlante e microfono possono essere sfruttati per le chiamate. La connettività è garantita da Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC, UWB, GPS, Galileo, LTE e satellite (non in Italia). La batteria da 455 mAh del modello da 45 millimetri offre un’autonomia fino a 40 ore con Always-On Display e 70 ore con modalità di risparmio energetico. Quella da 325 mAh del modello da 41 millimetri offre un’autonomia fino a 30 ore con Always-On Display e 48 ore con modalità di risparmio energetico.

Il sistema operativo è Wear OS 6. Gli utenti possono utilizzare Gemini per eseguire varie operazioni tramite comandi vocali, tra cui rispondere ai messaggi o cercare informazioni nelle app. Negli Stati Uniti sarà disponibile anche un AI health coach.

Il Pixel Watch 4 può essere ordinato da oggi, ma le spedizioni inizieranno il 10 ottobre. Questi sono i prezzi base: