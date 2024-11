OPPO Find X8 Pro in Italia con ColorOS 15 e AI

OPPO ha annunciato la disponibilità globale della serie Find X8. In Italia può essere acquistare il modello Pro con schermo da 6,78 pollici, quattro fotocamere posteriori e 512 GB di storage. La parte software è affidata al sistema operativo ColorOS 15 in abbinamento alle funzionalità AI, tra cui quelle basate su Google Gemini. La recensione completa dello smartphone è disponibile in questa pagina.

OPPO Find X8 Pro: specifiche e prezzo

OPPO Find X8 Pro ha uno schermo AMOLED di 6,78 pollici con risoluzione di 2780×1264 pixel, refresh rate variabile (1-120 Hz) e luminosità massima di 4.500 nits (HDR). Lo spessore della cornice è 1,9 millimetri. Ha ricevuto le certificazioni IP68 e IP69.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore MediaTek Dimensity 9400, 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.0. In Italia è disponibile la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. La fotocamera frontale ha un sensore da 32 megapixel, mentre il sistema posteriore con ottiche Hasselblad è formato da quattro fotocamere da 50 megapixel: principale, ultra grandangolare, teleobiettivo con zoom 3x a periscopio e teleobiettivo con zoom 6x a periscopio.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo, porta USB Type-C, sensore ad infrarossi, lettore di impronte digitali in-display e batteria da 5.910 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 80 Watt e wireless AIRVOOC da 50 Watt.

Il sistema operativo è ColorOS 15 basato su Android 15. OPPO AI include diverse funzionalità fotografiche che sfruttano l’intelligenza artificiale, tra cui AI Eraser che permette di rimuovere gli oggetti indesiderati dalle foto. Ci sono anche funzionalità per la produttività, come quella che consente di generare riassunti.

Ovviamente non mancano le funzionalità AI sviluppate da Google, tra cui Circle to Search e l’app Gemini. Il prezzo di OPPO Find X8 Pro è 1.199,99 euro. Fino al 31 dicembre verrà regalato OPPO Watch X per gli acquisti su OPPO Store.