Il power bank Mag-Safe per il tuo iPhone è su Amazon con il 51% di sconto

I power bank sono tutti uguali e non sai quale scegliere? Guarda questo power bank magnetico MAOMAOCON da 12000mAh in offerta su Amazon con il 51% di sconto. Cosa lo rende interessante? Oltre al prezzo c’è la potenza, il supporto alla ricarica rapida, il design con il display LCD che ti dà in tempo reale informazioni sullo stato della batteria e la compatibilità con i device che supportano la tecnologia Mag-Safe. Su Amazon lo trovi a soli 16,99€.

3 ragioni per scegliere power bank magnetico MAOMAOCON da 12000mAh

Capacità elevata e ricarica rapida

Design compatto con display LCD

Compatibilità universale con Mag-Safe

Tanti modi diversi per utilizzare il power bank magnetico MAOMAOCON da 12000mAh

Il power bank magnetico MAOMAOCON da 12000mAh è compatibile con le serie iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 e iPhone 12, ma puoi sfruttarlo anche per ricaricare altri dispositivi grazie alla porta USB-C e a quella USB-A.

Così ovunque ti trovi potrai sempre avere una scorta di energia sufficiente per ricaricare lo smartphone, lo smartwatch o qualsiasi altro dispositivo elettronico. E poi questo power bank è molto elegante e soprattutto compatto; lo puoi tenere in tasca o nello zaino senza che occupi spazio o risulti pesante e ingombrante.

Inoltre sotto al display LCD del power bank magnetico MAOMAOCON da 12000mAh trovi un comodo anello che puoi usare sia per tenere saldamente in mano lo smartphone che per utilizzarlo come supporto quando guardi video o fai videochiamate così da avere sempre le mani libere.

Ideale per chi…

Ha bisogno di una soluzione di ricarica portatile e potente per smartphone e smartwatch.

Cerca un power bank con ricarica rapida e display informativo, senza compromettere la portabilità​

Possiede dispositivi compatibili con Mag-Safe e desidera una ricarica wireless efficiente

Con lo sconto del 51% puoi avere questo power bank a soli 16,99€ (invece di 34,99€): un’offerta interessante anche come idea regalo. Non tutti i power bank sono uguali. Questo fa davvero la differenza.