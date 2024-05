Con SelfyConto puoi vincere un Samsung Galaxy A25 5G

SelfyConto è una soluzione ideale per chi cerca un conto corrente online semplice e senza spese. Offrendo una vasta gamma di servizi e vantaggi, SelfyConto è progettato per adattarsi alle esigenze di una clientela moderna e dinamica e fino al 31 maggio offre la possibilità di vincere un Samsung Galaxy A25 5G.

Canone zero per 12 mesi e per gli under 30

Uno dei principali vantaggi di SelfyConto è l’assenza di canone di tenuta conto per i giovani fino ai 30 anni e per tutti gli utenti nel primo anno. Inoltre, offre la possibilità di effettuare prelievi gratuiti nell’area euro e mette a disposizione una carta di debito gratuita, realizzata in PVC 100% riciclato.

Vinci un Samsung Galaxy A25 5G

Per chi apre un SelfyConto entro il 31 maggio e accredita lo stipendio, è possibile accedere a diversi premi come uno smartphone Samsung Galaxy A25 5G, un Samsung Smart Monitor M5, AirPods di terza generazione, un buono regalo Amazon.it da 150€, uno smartwatch Garmin Forerunner 55 e una console Xbox Series S.

Facilità e velocità di gestione

SelfyConto si distingue per la sua interfaccia intuitiva e per le funzionalità avanzate che permettono di effettuare pagamenti, investimenti e di gestire il proprio denaro in maniera efficiente.

L’app Mediolanum, collegata a SelfyConto, rende ogni operazione bancaria semplice. Accessibile da smartphone, permette di controllare saldi e movimenti, effettuare pagamenti mobile e trading online, e gestire una vasta gamma di servizi assicurativi, tra cui polizze viaggio e per animali domestici.

Zero costi di apertura

L’apertura del conto può essere fatta comodamente via SPID, il processo è veloce e sicuro, eliminando la necessità di lunghe attese e procedure complesse.

Non sono previsti costi per l’apertura di SelfyConto e il canone di mantenimento del conto, dopo il primo anno gratuito, diventa di 3,75€ ma può essere azzerato tramite promozioni.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.