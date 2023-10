Elon Musk: X sostituirà le app bancarie entro il 2024

Elon Musk ha recentemente annunciato la funzionalità che permette di effettuare chiamate audio e video. La prossima importante novità potrebbe essere il servizio bancario. Secondo il proprietario dell’azienda californiana, X sostituirà le app bancarie consentendo il trasferimento di denaro tra utenti.

Non servirà un account bancario

Elon Musk ha dichiarato in più occasioni che il suo obiettivo è trasformare X in una “everything app” (come WeChat in Cina). Durante un incontro con i dipendenti (Musk era in collegamento dalla sua abitazione in Texas) è stata ribadita l’idea, aggiungendo altri dettagli.

X diventerà una piattaforma per lo scambio di denaro e la compravendita di azioni. In pratica permetterà di gestire “l’intera vita finanziaria“, senza avere un account bancario. Musk ha confermato di aver chiesto le necessarie licenze per poter offrire servizi finanziari. L’obiettivo è ottenere tutti i permessi nei prossimi mesi. Le funzionalità bancarie dovrebbe essere introdotte entro fine 2024.

Musk ha dichiarato che X offrirà le funzionalità previste per PayPal, ma che non sono state mai introdotte da eBay dopo l’acquisizione. PayPal è nata dalla fusione tra Confinity e X.com, azienda fondata da Musk nel 1999 (ecco perché il nome Twitter è stato cambiato in X).

Musk ha inoltre comunicato alcuni dati: oltre 500 milioni di post e oltre 100 miliardi di impression al giorno. Secondo il Wall Street Journal sono diminuiti gli utenti attivi giornalieri, il numero di download delle app e le entrate pubblicitarie.