X (Twitter) offrirà servizi bancari e di pagamento

Il rebranding da Twitter a X rappresenta l’inizio della completa trasformazione immaginata da Elon Musk fin dal giorno dell’acquisizione. L’obiettivo finale è creare una “everything app“, simile alla cinese WeChat, che offrirà diversi servizi, inclusi quelli bancari e di pagamento. Il futuro dell’azienda, anticipato dalla CEO Linda Yaccarino, è stato ribadito nell’email inviata ai dipendenti.

Linda Yaccarino sottolinea che la piattaforma non è più quella di 17 anni fa, quando è stata fondata l’azienda. Twitter ha cambiato il modo in cui le persone accedono alle informazioni, comunicano tra loro e mantengono relazioni per lungo tempo. X garantirà ancora la libertà di espressione e creerà anche un marketplace per consentire il successo economico di tutti i partecipanti.

La trasformazione è già in corso, come dimostrano le funzionalità introdotte nelle ultime settimane, tra cui la monetizzazione dei contenuti attraverso il pagamento ai creatori di una percentuale delle entrate derivanti dalle inserzioni pubblicitarie.

La CEO anticipa inoltre le prossime novità:

Le prime indiscrezioni sullo sviluppo dei servizi finanziari risalgono a fine gennaio, quando Twitter ha iniziato a chiedere le necessarie autorizzazioni alle autorità statunitensi. L’azienda aveva avviato la creazione della piattaforma di pagamento. Il progetto era stato interrotto con il licenziamento di Esther Crawford, ma ora è stato riavviato. Non ci sono però ulteriori dettagli.

Intanto, Elon Musk ha spiegato che il rebranding non è semplicemente un cambio di nome. Nei prossimi mesi verranno introdotte comunicazioni più complete e la possibilità di gestire il “mondo finanziario”. Il nome Twitter aveva un senso quando si potevano inviare solo messaggi lunghi 140 caratteri, ma oggi è possibile pubblicare qualsiasi cosa.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.

The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2023