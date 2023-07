X (Twitter): parla la CEO Linda Yaccarino

Ieri, un po’ a sorpresa, l’annuncio del rebranding di Twitter, che accoglie una X (quella visibile qui sopra) al posto del celebre e storico logo dell’uccellino in volo. Un cambiamento voluto da Elon Musk che, già in passato, aveva mostrato una predilezione per la lettera, associandola in più occasioni al suo progetto finalizzato alla creazione di una Everything App. Sulla questione è intervenuta anche Linda Yaccarino, da un mese e mezzo circa nuovo CEO della società.

Linda Yaccarino, CEO di Twitter, su X

In una serie di post, fa riferimento alle ambizioni della piattaforma. L’intenzione è quella di andare oltre lo status di social network. Li riportiamo di seguito in forma tradotta per capirne di più.

È una cosa eccezionalmente rara, nella vita o nel business, avere una seconda possibilità per lasciare un altro segno. Twitter lo ha fatto in modo massivo e cambiato il modo in cui comunichiamo. Ora, X andrà oltre, trasformando la piazza pubblica globale.

La creatività sarà al centro dell’iniziativa, ma con l’inclusione di molte altre attività. Tra queste, la gestione di pagamenti e transazioni economiche. Dopotutto, ricordiamo che l’attività imprenditoriale di Elon Musk è decollata, a fine anni ’90, proprio con la fondazione di X.com, divenuta poi PayPal.

X è lo stato futuro dell’interattività illimitata, incentrata su audio, video, messaggistica, pagamenti e attività bancarie, che creerà un mercato globale per idee, beni, servizi e opportunità. Potenziata dall’intelligenza artificiale, ci connetterà in modi che stiamo solo iniziando a immaginare.

Secondo quanto dichiarato da Yaccarino, il rebranding non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio.

Per anni, fan e critici hanno spinto Twitter a sognare in grande, a innovare più velocemente e a esprimere appieno il nostro grande potenziale. X farà questo e altro. Abbiamo già iniziato a vedere X prendere forma negli ultimi otto mesi attraverso i nostri rapidi lanci di funzionalità, ma siamo solo all’inizio.

Ha poi aggiunto che Non c’è assolutamente alcun limite a questa trasformazione e che X sarà la piattaforma in grado di offrire… praticamente tutto . Qui sopra (e nell’immagine di apertura) il nuovo logo, proiettato sulla facciata del quartier generale a San Francisco.

Considerando la tempistica, risulta difficile non legare la novità al recente lancio di Threads, la piattaforma social creata da Meta (Facebook, Instagram) che, per modalità e dinamiche, va a costituire proprio un nuovo concorrente di Twitter.