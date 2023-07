Twitter: limite giornaliero per i messaggi diretti

Dopo quello relativo alla lettura dei tweet, introdotto per bloccare lo scraping dei dati, Twitter ha annunciato il limite per i messaggi diretti per ridurre lo spam. Solo gli abbonati a Twitter Blue possono inviare un numero illimitato di messaggi. La novità è in vigore da ieri.

Elon Musk vuole più abbonati

Elon Musk aveva sospeso l’acquisizione di Twitter perché nella documentazione non era indicata la percentuale corretta di bot e account fasulli. Dopo il suo arrivo alla guida dell’azienda californiana, in più occasioni ha annunciato specifiche misure per ridurre lo spam. Una di esse, ovvero la verifica degli account con Twitter Blue, non ha avuto molto successo. Ora è il turno dei messaggi diretti.

Il 14 luglio è stata introdotta una nuova impostazione che consente di spostare i messaggi degli utenti verificati non seguiti in una casella secondaria. Un utente che non segue il destinatario del messaggio e non è abbonato vedrà un avviso che invita a sottoscrivere l’abbonamento. Per ripristinare il precedente funzionamento è necessario modificare le impostazioni.

We'll soon be implementing some changes in our effort to reduce spam in Direct Messages. Unverified accounts will have daily limits on the number of DMs they can send. Subscribe today to send more messages: https://t.co/0CI4NTRw75 — Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2023

Da ieri è stato invece introdotto un limite giornaliero per i messaggi diretti. Non è noto il numero massimo consentito per gli utenti non verificati, ma per rimuovere il limite è necessario l’abbonamento a Twitter Blue. Nella pagina di supporto è scritto che la novità serve per ridurre lo spam.

In realtà sembra l’ennesima “scusa” per cercare di aumentare le entrate dagli abbonamenti, come già fatto con i limiti di lettura dei tweet e i messaggi diretti protetti dalla crittografia.