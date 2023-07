Twitter: visualizzazione dei tweet solo con account

Da ieri sera Twitter richiede un account per visualizzare i tweet o i profili degli iscritti. Quando l’utente clicca sul nome dell’autore o la data di pubblicazione del messaggio viene mostrata la schermata di login o un messaggio di errore. Elon Musk ha conferma che si tratta di una modifica intenzionale per impedire lo scraping dei dati.

Da fine aprile non era più consentita la ricerca senza login. Ora gli utenti già iscritti devono effettuare l’accesso, mentre gli altri devono iscriversi a Twitter per vedere i tweet. In precedenza questa restrizione valeva solo per scrivere messaggi, mettere like o aggiungere commenti.

Se un utente clicca sulla data di pubblicazione di un tweet presente in una pagina web viene mostrato il messaggio di errore “Qualcosa è andato storto. Prova ad aggiornare“. Cliccando invece sul nome dell’autore per vedere il profilo appare la schermata di login. Cliccando sulla X in alto a sinistra viene mostrata la home page del social network.

Non è un bug della piattaforma, ma di una modifica intenzionale. Elon Musk ha spiegato che si tratta di una misura provvisoria di emergenza per bloccare lo scraping dei dati.

Temporary emergency measure. We were getting data pillaged so much that it was degrading service for normal users!

Secondo Tim Sweeney, CEO di Epic Games, Twitter è diventato un sito “account walled“. Musk ha risposto che molte organizzazioni effettuano uno scraping aggressivo che danneggia l’esperienza utente.

Several hundred organizations (maybe more) were scraping Twitter data extremely aggressively, to the point where it was affecting the real user experience.

What should we do to stop that? I’m open to ideas.

— Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023