Apple Mappe: indicazioni per chi va in bici anche in Italia

Per tutti coloro che sono soliti sfruttare Apple Mappe, ma che sino a questo momento hanno dovuto optare per altre soluzioni per i percorsi in bicicletta, ci sono interessanti novità (in attesa dei miglioramenti che saranno implementati con iOS 18): arrivano anche in Italia le indicazioni dettagliate, passo passo, per percorsi su piste e sentieri ciclabili e strade adatte alle bici.

Apple Mappe: indicazioni dettagliate per percorsi in bici in Italia

Il nuovo servizio è accessibile mediante il pulsante “In bici” e offre diverse funzionalità pensate per migliorare l’esperienza ciclistica urbana e non, ovvero:

Anteprima del dislivello: prima di iniziare il viaggio, è possibile visualizzare un’anteprima del dislivello del percorso scelto, opzione particolarmente utile per evitare strade con forte traffico o con significativi dislivelli, consentendo di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze e capacità.

Dettagli sul dislivello in tempo reale: durante il tragitto, Apple Mappe fornisce aggiornamenti in tempo reale sul dislivello, permettendo in tal modo di anticipare le variazioni di altitudine lungo il percorso.

Notifiche per tratti a piedi: il sistema avvisa quando è opportuno scendere dalla bici e procedere a piedi, in particolare in prossimità di incroci complessi o tratti non ciclabili.

Indicazioni vocali: consente ai ciclisti di rimanere concentrati sulla strada, fornendo indicazioni vocali chiare e precise, che facilitano la navigazione senza dover distogliere l'attenzione dal percorso.

Da tenere presente che indicazioni ciclistiche di Apple Mappe sono fruibili anche su Apple Watch, andando a fornire una panoramica dell’altitudine lungo un percorso, il tocco aptico per le indicazioni passo passo e il feedback vocale su velocità e distanza dall’altoparlante integrato nello smartwatch.