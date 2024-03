iOS 18: percorsi personalizzati per Mappe Apple

Durante la WWDC 2024 che Apple terrà il 10 giugno prossimo saranno tolti i veli a iOS 18, la nuova versione del sistema operativo per iPhone. Si tratterà di un aggiornamento di particolare rilievo, probabilmente il più ambizioso di sempre, con l’implementazione di svariate novità basate sull’AI, ma anche modifiche all’interfaccia utente e nuove opzioni per personalizzare la home screen. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, però, sono attesi importanti cambiamenti anche per l’app Mappe.

iOS 18: arrivano i percorsi personalizzati per Mappe Apple

Andando più in dettaglio, con iOS 18 Apple potrebbe aggiungere il supporto per percorsi personalizzati in Mappe Apple. Si tratta di una funzionalità particolarmente attesa da diversi utenti e molto richiesta dagli utenti.

Attualmente l’app Mappe di Apple non offre un modo per inserire percorsi autoselezionati, con gli utenti limitati alle opzioni preselezionate, ma ciò potrebbe cambiare in ‌iOS 18, appunto‌.

Nel codice del sistema operativo si trova infatti un riferimento etichettato come “CustomRouteCreation”. Ad eccezione del nome, che di suo è emblematico, non non vengono rivelate molte altre informazioni, ma è menzionato che questa prossima funzionalità sarà limitata agli Stati Uniti al momento del lancio, ma con ogni probabilità verrà estesa ad altri paesi nel corso del tempo, come già verificatosi con altre feature.

I percorsi personalizzati permetterebbero agli utenti di impostare quali strade specifiche intendono percorrere, sia per scopi panoramici che per la familiarità di un percorso.

Da tenere presente che altri servizi come Google Maps consentono agli utenti di creare percorsi personalizzati su un computer per poi visualizzarli su un dispositivo iOS.