C'è un simulatore di volo nascosto in Google Earth

All’interno di Google Earth c’è un simulatore di volo. L’esperienza non è esattamente all’altezza di quella offerta da Flight Simulator su PC e console, ma si tratta comunque di un’aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Vediamo come funziona e quali sono i comandi da utilizzare.
Google Earth e il simulatore di volo: come funziona
Questa è la procedura di decollo spiegata da Google sulle pagine del supporto ufficiale. Per iniziare a volare è sufficiente seguire questi passaggi.
- Aprire Google Earth sul computer;
- nella parte superiore della schermata Home, fare clic su Esplora Earth;
- aprire il menu Strumenti nella barra dei menu in alto;
- selezionare la voce Simulatore di volo.
Consigliamo di farlo dopo aver cercato un luogo in particolare, altrimenti ci si trova da qualche parte sopra l’oceano. Una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono quelli di tastiera e mouse. Più precisamente.
- Aumento spinta: Pagina su o clic sull’indicatore a schermo;
- diminuzione spinta: Pagina giù o clic sull’indicatore a schermo;
- angolazione verso il basso (picchiata): freccia su;
- angolazione verso l’alto (salita): freccia giù;
- rollio a sinistra (virata): freccia sinistra;
- rollio a destra (virata): freccia destra;
- attivazione e disattivazione del mouse: click nella simulazione.
Non è facile controllare il movimento e orientarsi, almeno la prima volta si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. In caso di schianto a terra, compare il messaggio
Hai fatto un incidente! Riavviare? per cominciare di nuovo.
Trattandosi di una caratteristica sperimentale, si sono diverse limitazioni con le quali fare i conti. Ad esempio, non è possibile accedere alla funzionalità da smartphone o tablet.
- È accessibile solo dall’interfaccia web (niente mobile, per il momento);
- la fisica di volo è semplificata, pensata
per l’esplorazione occasionale anziché per l’addestramento aerodinamico;
- durante il volo, gli edifici 3D e le immagini ad alta risoluzione vengono trasmessi in streaming con un caricamento dinamico.