 C'è un simulatore di volo nascosto in Google Earth
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C'è un simulatore di volo nascosto in Google Earth

Una funzionalità sperimentale nascosta in Google Earth permette di volare ovunque nel pianeta, un po' come nel gioco Flight Simulator.
C'è un simulatore di volo nascosto in Google Earth
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Una funzionalità sperimentale nascosta in Google Earth permette di volare ovunque nel pianeta, un po' come nel gioco Flight Simulator.
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All’interno di Google Earth c’è un simulatore di volo. L’esperienza non è esattamente all’altezza di quella offerta da Flight Simulator su PC e console, ma si tratta comunque di un’aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Vediamo come funziona e quali sono i comandi da utilizzare.

Google Earth e il simulatore di volo: come funziona

Questa è la procedura di decollo spiegata da Google sulle pagine del supporto ufficiale. Per iniziare a volare è sufficiente seguire questi passaggi.

  1. Aprire Google Earth sul computer;
  2. nella parte superiore della schermata Home, fare clic su Esplora Earth;
  3. aprire il menu Strumenti nella barra dei menu in alto;
  4. selezionare la voce Simulatore di volo.

Il simulatore di volo in Google Earth

Consigliamo di farlo dopo aver cercato un luogo in particolare, altrimenti ci si trova da qualche parte sopra l’oceano. Una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono quelli di tastiera e mouse. Più precisamente.

  • Aumento spinta: Pagina su o clic sull’indicatore a schermo;
  • diminuzione spinta: Pagina giù o clic sull’indicatore a schermo;
  • angolazione verso il basso (picchiata): freccia su;
  • angolazione verso l’alto (salita): freccia giù;
  • rollio a sinistra (virata): freccia sinistra;
  • rollio a destra (virata): freccia destra;
  • attivazione e disattivazione del mouse: click nella simulazione.

Il simulatore di volo in Google Earth

Non è facile controllare il movimento e orientarsi, almeno la prima volta si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. In caso di schianto a terra, compare il messaggio Hai fatto un incidente! Riavviare? per cominciare di nuovo.

Trattandosi di una caratteristica sperimentale, si sono diverse limitazioni con le quali fare i conti. Ad esempio, non è possibile accedere alla funzionalità da smartphone o tablet.

  • È accessibile solo dall’interfaccia web (niente mobile, per il momento);
  • la fisica di volo è semplificata, pensata per l’esplorazione occasionale anziché per l’addestramento aerodinamico;
  • durante il volo, gli edifici 3D e le immagini ad alta risoluzione vengono trasmessi in streaming con un caricamento dinamico.

Fonte: Google Maps Platform

Pubblicato il 15 giu 2026

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