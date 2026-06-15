C'è un simulatore di volo nascosto in Google Earth

All’interno di Google Earth c’è un simulatore di volo. L’esperienza non è esattamente all’altezza di quella offerta da Flight Simulator su PC e console, ma si tratta comunque di un’aggiunta simpatica e che vale la pena segnalare. Vediamo come funziona e quali sono i comandi da utilizzare.

Google Earth e il simulatore di volo: come funziona

Questa è la procedura di decollo spiegata da Google sulle pagine del supporto ufficiale. Per iniziare a volare è sufficiente seguire questi passaggi.

Aprire Google Earth sul computer; nella parte superiore della schermata Home, fare clic su Esplora Earth; aprire il menu Strumenti nella barra dei menu in alto; selezionare la voce Simulatore di volo.

Consigliamo di farlo dopo aver cercato un luogo in particolare, altrimenti ci si trova da qualche parte sopra l’oceano. Una volta in quota, i comandi da usare per muoversi sono quelli di tastiera e mouse. Più precisamente.

Aumento spinta: Pagina su o clic sull’indicatore a schermo;

diminuzione spinta: Pagina giù o clic sull’indicatore a schermo;

angolazione verso il basso (picchiata): freccia su;

angolazione verso l’alto (salita): freccia giù;

rollio a sinistra (virata): freccia sinistra;

rollio a destra (virata): freccia destra;

attivazione e disattivazione del mouse: click nella simulazione.

Non è facile controllare il movimento e orientarsi, almeno la prima volta si finirà col girare su se stessi in modo forsennato. In caso di schianto a terra, compare il messaggio Hai fatto un incidente! Riavviare? per cominciare di nuovo.

Trattandosi di una caratteristica sperimentale, si sono diverse limitazioni con le quali fare i conti. Ad esempio, non è possibile accedere alla funzionalità da smartphone o tablet.