Microsoft Teams riorganizza i pulsanti delle riunioni

Quanti, durante una riunione su Teams, hanno alzato la mano per sbaglio invece di inviare una reazione, oppure hanno cliccato su “Abbandona” quando volevano condividere lo schermo? Microsoft prova a risolvere questi errori con una nuova interfaccia delle riunioni, in arrivo da settembre, che ripensa la barra dei controlli per renderla più intuitiva e ridurre i clic accidentali.

Cosa cambia su Teams con la nuova interfaccia

Il pulsante “Alza la mano” finisce dentro il menu Reazioni, perché quando i due pulsanti stavano uno accanto all’altro, le persone alzavano la mano per sbaglio cercando di mandare una reazione. Interrompevano la riunione, si scusavano, e si perdeva il filo del discorso.

Ma è possibile rimettere “Alza la mano” nella toolbar principale, quasi tutte le azioni possono essere riorganizzate e fissate secondo le proprie preferenze, e le impostazioni persistono tra le riunioni. I pulsanti microfono, fotocamera, condivisione e abbandono restano fissi, per garantire un’esperienza coerente sugli elementi fondamentali. Alcune opzioni meno usate finiscono nel menu “Altro”, ma sono tutte recuperabili.

Il rollout graduale

Microsoft non attiva tutto di colpo. Per 20 giorni a partire da settembre, gli utenti riceveranno un paio di inviti a fine riunione che propongono di provare la nuova interfaccia. Se si accetta, si attiva dalla riunione successiva. Si può tornare indietro durante questa fase.

Dopo i 20 giorni, tutti passano automaticamente alla nuova interfaccia di Teams. Inizialmente è possibile ancora tornare a quella vecchia, ma Microsoft prevede di rimuovere questa opzione in futuro. Il rollout riguarda desktop, web, cloud governativi e infrastrutture VDI.

Cosa arriverà

L’aggiornamento non si fermerà alla nuova toolbar. Microsoft prevede infatti di introdurre nuove reazioni, la possibilità di fissare quelle più utilizzate nella barra dei controlli e una maggiore visibilità per i bot dedicati agli appunti, gli strumenti di registrazione di terze parti e gli assistenti AI. L’azienda ha inoltre confermato di aver ricevuto richieste per integrare automaticamente decisioni e attività delle riunioni nei workflow degli agenti AI, ma questa funzionalità non è ancora prevista nella roadmap.