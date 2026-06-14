Bluesky: ecco le chat di gruppo in attesa delle community

Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio gli errori di X (e di Elon Musk), la crescita di Bluesky è rallentata (oggi ci sono circa 45 milioni di utenti). La software house, guidata temporaneamente da Toni Schneider (la ex CEO Jay Graber è diventata Chief Innovation Officer), ha annunciato le chat di gruppo e anticipato l’arrivo delle community entro fine anno. Le due novità potrebbero invertire il trend.

Chat di gruppo e community su Bluesky

Bluesky supporta i messaggi diretti (privati) da maggio 2024. Da febbraio 2026 è invece possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con la versione 1.124 sono arrivate le chat di gruppo.

L’accesso avviene sempre dalla scheda Chat (come per i messaggi diretti), ma è possibile avviare conversazioni private tra un massimo di 50 utenti (il numero verrà aumentato in futuro). Il creatore (amministratore) della chat di gruppo può decidere i partecipanti, generare un link e condividerlo nei post. L’invito può essere inviato a tutti o solo agli utenti seguiti (impostazione predefinita).

Al momento è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito, dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Bluesky ha inoltre annunciato una nuova modalità per condividere il profilo e invitare gli amici. È sufficiente inquadrare un codice QR con la fotocamera dello smartphone.

Alex Benzer, Head of Product di Bluesky, ha anticipato l’arrivo delle community. Sono in pratica una versione “ristretta” delle chat di gruppo, in cui i partecipanti potranno discutere su argomenti comuni. Sarà possibile creare nuove community, pubblicare post e ricevere aggiornamenti. Ogni community avrà un handle che servirà anche come URL (ad esempio community-name.bsky.social o community-name.bsky.space ).

Cliccando sull’URL si aprirà una home pagina personalizzata. I post delle community appariranno anche nel feed Discovery. Sono previsti tre livelli di privacy: pubblica (tutti possono trovare la community, leggere e scrivere), solo su invito (tutti possono trovarla, ma servirà l’approvazione per leggere e scrivere) e privata (oltre all’approvazione per leggere e scrivere servirà un link di invito per trovarla).

