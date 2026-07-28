WhatsApp Web attiva chiamate e videochiamate dal browser

C’è una novità importante da segnalare per chi utilizza WhatsApp Web: è ufficialmente arrivato il supporto per chiamate e videochiamate. Si tratta della versione accessibile tramite browser su computer desktop e laptop, all’indirizzo web.whatsapp.com . Molti la preferiscono all’ultima edizione dell’applicazione per Windows, purtroppo resa molto pesante dalla scelta di tornare a svilupparla come web app.

Chiamate e videochiamate anche su WhatsApp Web

Sono presenti tutte le funzionalità già in dotazione agli altri dispositivi: dalla condivisione dello schermo alle reazioni, fino a una scheda dedicata alla cronologia delle chiamate. Non manca nemmeno la crittografia end-to-end per la tutela della privacy, non ci sono limiti di tempo e non sono previsti costi. Non occorre nemmeno un abbonamento premium di quelli che Meta sta lanciando un po’ per tutti i suoi servizi. Naturalmente, il computer deve avere almeno il microfono per trasmettere il segnale audio e la webcam per quello video, con le necessarie autorizzazioni concesse.

Il team al lavoro sulla piattaforma ha inoltre introdotto il trasferimento delle chiamate, per spostarne una di gruppo attiva da un dispositivo a un altro, senza dover riattaccare. C’è poi la sala d’attesa per controllare chi partecipa: si crea un link condivisibile e, attivando l’opzione Richiedi l’approvazione per partecipare , i partecipanti si uniranno solo dopo il via libera.

Non è tutto, la tecnologia QuickHD permette di osservare la videochiamata in alta definizione fin dai primi secondi e la soppressione del rumore (disattivabile se necessario dalle impostazioni) elimina automaticamente i disturbi di sottofondo, così che la voce arrivi chiara alle altre persone.

Il rollout è già in corso, vale a dire che la distribuzione delle novità ha preso il via e dovrebbe raggiungere tutti entro breve.